Xót xa nhìn cảnh trục vớt ghe tàu bị sóng đánh chìm sau bão

TPO - Trao đổi với Tiền Phong chiều 2/4, Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra đối tượng cài đặt vật nghi bom tự chế vào khách sạn, xảy ra trên địa bàn.