Sóng lớn đánh chìm nhiều tàu, thuyền của ngư dân Bình Định, Phú Yên

TPO - Sóng lớn liên tục xuất hiện, đánh thẳng vào bờ khiến nhiều tàu, thuyền của ngư dân ở Bình Định, Phú Yên bị vỡ, chìm, mắc cạn.

Chiều nay 31/3, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn Bình Định) cho biết, do sóng lớn liên tục xuất hiện và đánh thẳng vào bờ nên khiến khoảng gần 30 tàu, thuyền của bà con ngư dân đang neo đậu gần bờ bị chìm.

Theo ông Dũng, khoảng 8h sáng nay (31/3), sóng bắt đầu lớn đã đánh chìm các tàu khi đang neo đậu tại khu vực bãi biển của xã.

Ngay khi nhận được thông tin, xã điều các lực lượng xuống để hỗ trợ người dân. Trong thời điểm sóng lớn chính quyền không cho người dân ra ghe, thuyền, đồng thời huy động lực lượng để hỗ trợ trục vớt, tìm kiếm ghe, thuyền của người dân.

Tại tỉnh Phú Yên, cũng trong sáng nay 31/3, mưa lớn kèm gió giật mạnh gây sóng biển làm tàu thuyền người dân bị chìm, lật rất nhiều ở khu vực ven biển.

Theo báo cáo sơ bộ các địa phương: có 50 ghe thuyền bị chìm, trong đó 20 chiếc của ngư dân huyện Tuy An (xã An Hòa Hải 16 chiếc; An Chấn 3 chiếc; An Ninh Đông 1 chiếc) và 30 chiếc của ngư dân xã An Phú, TP, Tuy Hòa.

Về nuôi trồng thủy sản, thiệt hại 2.000 lồng, 600.000 con tôm (xã An Hòa Hải); 100 bè ươm nuôi tôm hùm bị trôi dạt vào bờ (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An).

Hiện, các địa phương, đơn vị đang kiểm tra, rà soát số liệu thiệt hại tiếp tục cập nhật báo cáo.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, tỉnh đã chỉ đạo khẩn tăng cường thêm lực lượng cho các địa phương xung yếu, nguy cơ bị ảnh hưởng từ mưa lớn kèm gió, lốc xoáy đang xảy ra trên địa bàn.

Hiện, các lực lượng chức năng đang được tăng cường để hỗ trợ người dân tìm kiếm người mất tích và khắc phục, cứu vớt tài sản, tàu bè bị sóng cuốn trôi.