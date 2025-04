Sau chấn thương, Xander Schauffele sẽ trở nên 'nguy hiểm hơn' tại The Masters

TPO - Dù giành chiến thắng ở hai trong ba giải major gần nhất và có thành tích ấn tượng tại The Masters, Xander Schauffele vẫn bước vào sân khấu Augusta National với vai trò của "kép phụ", không chỉ bởi anh mới trở lại sau chấn thương, mà còn vì hào quang chói loà của vào Rory McIlroy và Scottie Scheffler.

Ngay cả lịch họp báo của Xander Schauffele trước thềm The Masters 2025 cũng được sắp xếp vào thứ hai, thay vì khung giờ vàng của những ngôi sao hàng đầu vào thứ ba. Điều này phần nào phản ánh vị trí "lạ lùng" của Schauffele trong hệ quy chiếu hiện tại của làng golf.

Thế nhưng, phía sau sự đón tiếp có phần trầm lặng ấy, là một Schauffele cảm thấy đầy mãn nguyện. Anh không đo đếm giá trị bản thân bằng ánh đèn sân khấu, mà bằng đặc ân được quay lại với đam mê mà chấn thương từng tước đi của anh.

Năm 2024, Schauffele thi đấu như một cỗ máy: 3 lần về nhì, 15 lần lọt top 10 chỉ trong 22 giải đấu, và đóng góp nhiều điểm nhất giúp tuyển Mỹ vô địch Presidents Cup. Nhưng điều giúp anh thoát khỏi cái bóng của "Vua về nhì" chính là giành 2 major chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 tháng, ở PGA Championship tại Valhalla và The Open tại Royal Troon.

Những danh hiệu này không chỉ đập tan sự hoài nghi về khả năng kết thúc mùa giải ở vị trí cao, mà còn giúp Schauffele thực sự viết nên câu chuyện của riêng mình - trở thành golfer đúng với tiềm năng mà anh từng được kỳ vọng.

Thế rồi, hành trình thăng hoa ấy bất ngờ bị chặn đứng bởi chấn thương vào tháng 12 - căng cơ liên sườn kèm rách sụn - một tổn thương dai dẳng và vô cùng phiền toái. Schauffele đã cố gắng trở lại thi đấu tại giải đấu mở màn mùa giải 2025 ở Sentry và một sự kiện TGL, nhưng cơn đau vẫn hành hạ anh. Schauffele buộc phải nghỉ thi đấu 8 tuần, và thời gian ngồi ngoài sân đấu khiến anh phải "vật lộn" với sự kiên nhẫn.

Trở lại vào tháng 3 tại Arnold Palmer Invitational và The Players Championship, Schauffele vẫn chưa tìm lại được phong độ ổn định. Mãi đến khi tham dự Valspar Championship, anh mới thực sự tỏa sáng với vòng cuối 66 gậy, mở ra kỳ vọng lớn trước thềm The Masters. Tuy nhiên, khi chấn thương xảy đến đúng lúc Schauffele đang ở đỉnh cao về cả thể lực lẫn sự nghiệp, anh không thể tránh khỏi câu hỏi trong buổi họp báo ở Augusta: Anh có cảm thấy mình kém may mắn khi chấn thương đã cản trở đà thăng hoa đó?

"Không, tôi không cảm thấy mình kém may mắn. Tôi thấy mình… ngốc," Schauffele đáp. "Tôi cảm thấy mình hơi thiếu chuyên nghiệp, hơi vô trách nhiệm và buồn. Rồi tôi có động lực để trở lại. Sau đó lại buồn. Rồi lại tiếp tục có động lực."

"Tôi không chắc liệu có thể gọi đó là quá trình 'tự vượt qua mất mát' hay không, nhưng tôi đã thực sự tự mình vượt qua. Như tôi đã chia sẻ, tôi luôn tin mình sẽ quay lại, chỉ không biết chính xác khi nào. Cảm giác lúc đó giống như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích. Tôi chỉ muốn ra sân, chơi golf và thi đấu ở đẳng cấp cao. Nhưng điều đó bỗng chốc bị cướp đi. May mắn thay, tôi có vợ và gia đình luôn ở bên, động viên tôi trong suốt khoảng thời gian nghỉ thi đấu", golfer người Mỹ trải lòng.

Schauffele cho rằng, nếu nhìn nhận một cách toàn diện, câu chuyện chấn thương của anh không phải là thảm họa. Anh còn tự trêu mình rằng thời gian nghỉ ngơi khiến anh nhận ra mình “bất ổn về cảm xúc”. Chính khoảng lặng đó buộc anh phải đối mặt với sức ảnh hưởng của yếu tố tâm lý - điều mà anh thường che giấu bằng cách thi đấu không ngừng nghỉ.

Vì chưa từng phải nghỉ thi đấu dài hạn, Schauffele thừa nhận rằng anh từng coi việc có sức khỏe là một điều hiển nhiên. Đây chính là một bài học sâu sắc, nhắc nhở anh rằng thời kỳ đỉnh cao của thể thao mong manh hơn rất nhiều so với những gì người ta tưởng tượng, và nhiều vận động viên chỉ nhận ra điều này khi đã quá muộn.

“Chuyện gì cũng tuyệt vời… cho đến khi nó không còn nữa. Điều này đã ‘thức tỉnh’ tôi, giúp tôi nhận ra rằng đôi khi mình cần phải có trách nhiệm hơn", Schauffele chia sẻ. “Nó nhắc tôi nhớ tôi yêu golf đến mức nào. Thời gian trôi qua rất nhanh. Có người đã chơi trên Tour 20 năm, với tôi mới 8-9 năm. Sau khi có được hai major và hoàn thành nhiều mục tiêu lớn, cảm giác vẫn còn 'lửa trong lòng' khi nhìn người khác thi đấu là điều vô cùng quan trọng. Bởi vì sẽ có lúc, cảm giác đó không còn nữa. Vì vậy, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn đang học hỏi và khao khát chiến thắng".

