Sạt lở đèo Ngoạn Mục nối Khánh Hòa - Lâm Đồng, cấm các phương tiện lưu thông

TPO - Mưa kéo dài khiến đèo Ngoạn Mục nối Khánh Hòa - Lâm Đồng bị sạt lở, các cơ quan chức năng đã cấm các phương tiện lưu thông qua tuyến đèo này.

Ngày 19/11, Công an xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện tại đèo Ngoạn Mục đang có một số điểm sạt lở do mưa kéo dài, do đó đơn vị phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiến hành chốt chặn không cho các phương tiện di chuyển qua đèo để tránh nguy hiểm.

Hiện tại ở phía tỉnh Lâm Đồng lực lượng chức năng cũng đã chốt chặn, không cho các phương tiện lưu thông qua đèo.

Cảnh sát giao thông Lâm Đồng chốt chặn không cho các phương tiện lưu thông.

Đèo Ngoạn Mục (còn gọi là đèo Sông Pha) nằm trên tuyến quốc lộ 27 là tuyến giao thông huyết mạch nối liền tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) lên tỉnh Lâm Đồng. Với chiều dài khoảng 20km, đèo bắt đầu từ độ cao chỉ khoảng 200m ở chân đèo và vươn lên tới 980m ở đỉnh.

Trong những ngày qua, tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông bị sạt lở. Nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê khiến 6 người chết, 19 người bị thương; sạt lở tại đèo Khánh Sơn khiến 2 người chết, 1 người bị thương. Ngoài ra các tuyến đường giao thông khác cũng bị sạt lở như: Quốc lộ 27C, tỉnh lộ 9, quốc lộ 27B, quốc lộ 27, tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 5, đường Phạm Văn Đồng...

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 18 đến 13 giờ ngày 19/11), khu vực tỉnh Khánh Hoà có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa đã gần bão hòa trên 80%.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã thuộc tỉnh Khánh Hòa.