Sắp thanh tra 6 dự án ngành công thương

Dự án nhiệt điện chậm tiến độ, suất đầu tư cao

Nhà máy Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang do Công ty Cổ phần nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang làm chủ đầu tư. Dự án này ban đầu có tên là Nhà máy Nhiệt điện Lục Nam, sau đó được Chính phủ phê duyệt giao cho công ty làm chủ đầu tư vào tháng 4/2016.

Nhà máy có công suất thiết kế 650MW, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 23.000 tỷ đồng (trong đó vốn vay chiếm hơn 16.000 tỷ đồng) và được xây dựng trên diện tích gần 90ha tại xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Đây là một trong những dự án bị chậm tiến độ của Công ty Cổ phần nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang, được xác định do khó huy động vốn vay và chậm tiến độ giải phóng mặt bằng. Dự án dự kiến đưa vào vận hành năm 2022 - 2023, nhưng theo công bố vào đầu năm 2024 đã phải lùi sang sớm nhất vào 2026.

Theo kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang công bố, năm 2024 doanh nghiệp này lỗ gần 135 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của công ty đạt hơn 4.662 tỷ đồng. Tuy vậy, tổng nợ phải trả tại cùng thời điểm ghi nhận gần 241 tỷ đồng, tăng 45% so với cuối năm 2023, ảnh hưởng đến năng lực thực hiện của chủ đầu tư.

Dự án thứ hai trong danh sách thanh tra là Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II do Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô hơn 11ha, tổng vốn đầu tư là 4.089 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II đang đẩy tiến độ thi công.

Theo đánh giá, suất đầu tư của dự án Nhiệt điện Na Dương 2 cao hơn nhiều so với dự án Nhiệt điện Na Dương 1 (có cùng tổng công suất). Tổng mức đầu tư của dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 2 tại thời điểm được phê duyệt là 172,7 triệu USD, tương đương với suất đầu tư 1570 USD/kW đối với nhiệt điện chạy than là cao.

Cùng với đó, việc triển khai dự án này cũng gây lo lắng khi có nguy cơ làm lở bờ trụ mỏ than Na Dương; giá thành khai thác than cao, dẫn tới kém hiệu quả…Theo TKV, tính đến cuối tháng 7/2025, công tác thiết kế đã đảm bảo việc thi công xây dựng phần ngầm các hạng mục công trình xây dựng chính trước mùa mưa năm 2025. Mua sắm thiết bị hiện tại đảm bảo phù hợp tiến độ thi công trên công trường cũng như tiến độ thực hiện Hợp đồng EPC…Dự án phấn đấu đưa vào vận hành trước ngày 31/12/2026.

Từng phát hiện sai sót

Dự án thứ 3 trong diện thanh tra của ngành Công Thương là Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng do Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 1.952 tỷ đồng. Đây là dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vay vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản năm 2013.

Trong đó, vốn vay ODA là hơn 1.569 tỷ đồng (tương đương 85%), được bố trí cho các hạng mục gói thầu xây lắp, thiết bị và tư vấn giám sát; vốn của chủ sở hữu là gần 293 tỷ đồng (tương đương 15%) bố trí cho các hạng mục, gói thầu còn lại.

Tuy nhiên, dự án được Kiểm toán Nhà nước xác định có một số hạn chế, sai sót trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán. Có gói thầu, hợp đồng điều chỉnh giá trị lớn hơn giá gói thầu khi chưa được Bộ Công Thương chấp thuận, đặc biệt tiến độ thực hiện một số gói thầu chậm so với kế hoạch.

Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng nằm trong diện thanh tra

Tiếp theo là dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 do Tập đoàn TOYO Ink Group Malaysia làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 126 ha, tổng vốn đầu tư 72.000 tỷ đồng.

Theo dự kiến tổ máy số 1 của Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 2 vận hành thương mại vào quí 2/2021 và toàn bộ nhà máy vận hành thương mại vào quí 2/2022. Tuy nhiên, dự án nhà máy sông Hậu 2 bị trễ tiến độ vì vướng kiểm đếm để thực hiện đền bù, hỗ trợ tái định cư.

Vào năm ngoái, Bộ Công Thương thông báo tới Công ty TNHH Điện lực Sông Hậu 2 về việc chấm dứt Hợp đồng BOT của Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2, do vẫn chưa khắc phục được việc thu xếp tài chính cho dự án.

Phía chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Toyo Ink Group Berhad (Malaysia) sau đó cũng lên tiếng xác nhận công ty con Điện lực Sông Hậu 2 đã nhận được thông báo từ Bộ Công Thương về việc chấm dứt hợp đồng BOT xây dựng nhà máy nhiệt điện trên.

Bên cạnh đó, Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện (gồm 7 tiểu dự án) sử dụng vốn ODA và vốn đối ứng ngân sách Nhà nước cũng thuộc danh sách các dự án bị thanh tra. Chương trình có tổng vốn đầu tư 564 tỷ đồng.

Dự án Di chuyển và xây mới Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo (của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, nay là Tổng Công ty Cổ phần Máy động lực và Nông nghiệp) cũng nằm trong 6 dự án thanh tra, thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương. Dự án này do Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư là 507 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, thời kỳ thanh tra từ khi triển khai công trình, dự án đến ngày 1/7. Trường hợp cần thiết có thể xem xét nội dung liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ thanh tra trên. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

