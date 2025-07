Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão tại Thanh Hóa

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại cống Quanh (thôn Ngọc Quang, xã Xuân Lập) và Hồ thủy điện Cửa Đạt (xã Thường Xuân).

Tại Hồ thủy điện Cửa Đạt, mực nước lúc 7 giờ ngày 22/7 ở cao trình +94,91m, ứng với dung tích chứa 658 triệu m3. Hồ thủy điện đang xả về hạ du với lưu lượng 171,0m3/s (qua phát điện). Lượng mưa trung bình các trạm đo mưa trên lưu vực hồ Cửa Đạt từ ngày 18 - 22/7 phổ biến từ 60-106mm. Với tinh thần chủ động, sẵn sàng, không chủ quan, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 (Ban 3) đã chủ động ứng phó, xây dựng các kịch bản vận hành ứng phó với bão, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3. Tùy vào diễn biến lượng mưa thực tế, Ban sẽ quyết định vận hành xả, điều tiết lũ linh hoạt (cắt giảm lũ sớm) đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Thanh Hoá phải bảo vệ an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, nhất là tại các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu đã được xác định.

Qua kiểm tra thực địa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần chủ động, vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị trong việc triển khai các phương án ứng phó với bão của chính quyền và người dân tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó với bão tại xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương ở Thanh Hóa phát huy tinh thần chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ"; chủ động ứng phó với hoàn lưu mưa sau bão, khẩn trương đưa người dân tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là vùng ven biển, khu vực có nguy cơ sạt lở ở vùng núi đến nơi an toàn. Đồng thời, nhấn mạnh Thanh Hóa cần bảo vệ an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, nhất là tại các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu đã được xác định. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, giảm thiểu thiệt hại.