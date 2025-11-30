Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sóng xanh

Google News

Sắp khởi công dự án ray đường sắt 10.000 tỷ đồng tại Dung Quất

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự kiến ngày 19/12, tỉnh Quảng Ngãi sẽ khởi công đồng loạt 3 dự án trọng điểm, với tổng vốn đầu tư 11.350 tỷ đồng.

Ngày 30/11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến nay, 3 dự án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chọn khởi công đồng loạt vào ngày 19/12 tới, đều bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết về mặt bằng, hồ sơ pháp lý liên quan để khởi công theo kế hoạch.

Cụ thể, dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, với tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, các thủ tục quan trọng như: Quy hoạch 1/500, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, cho thuê đất để thực hiện dự án đã hoàn thành; thiết kế phòng cháy, chữa cháy hiện đang được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi xem xét xử lý.

tp-c_7f69d61f7eaef2f0abbf.jpg
Quảng Ngãi sẽ khởi công 3 dự án trọng điểm với tổng vốn 11.350 tỷ đồng.

Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía nam hạ lưu sông Trà Khúc với số vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, đã chủ động phối hợp các xã, phường, đơn vị liên quan tổ chức công bố, công khai thông tin dự án; ranh giới, phạm vi thu hồi đất và đang tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Chủ đầu tư đã phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán; tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công.

Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất, với tổng vốn đầu tư 350 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, đã thực hiện mở thầu các gói thầu liên quan đến công tác thi công xây dựng công trình.

tp-c_da7f253f8d8e01d0589f.jpg
Hiện các chủ đầu tư đang khẩn trương rà soát và hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định.

Đến nay đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình và đang khẩn trương tổ chức đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình, trình thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng cho biết, các chủ đầu tư đang khẩn trương rà soát và hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định. Đồng thời, giao Sở Xây dựng hoàn thiện kế hoạch tổ chức lễ khởi công, trong đó lưu ý phương án an ninh nhằm bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất.

“Các đơn vị làm nhanh, đẩy nhanh tiến độ. Tỉnh chỉ đạo các đơn vị làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm để bảo đảm tiến độ lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi khởi công, tuyệt đối không được bỏ qua bất cứ thủ tục nào”, ông Hoàng yêu cầu.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
