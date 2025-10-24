Khởi công dự án 1.800 tỷ đồng dẫn nước ngọt cho hơn 2 triệu dân ở miền Tây

Trạm bơm nước thô và hệ thống tuyến ống truyền tải dài khoảng 115 km khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu nước ngọt cho hơn 2 triệu người dân, sản xuất công nghiệp của 3 tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long, đặc biệt khu vực gần biển, cạnh sông thường bị thiếu nước ngọt do hạn hán, xâm nhập mặn.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng, tỉnh Đồng Tháp và đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Hòa Hội.

Ngày 24/10, tại Đồng Tháp, Dự án Nhà máy nước thô liên vùng tỉnh Đồng Tháp - Tây Ninh - Vĩnh Long chính thức được khởi công. Dự án gồm trạm bơm nước thô cho nhà máy nước Đồng Tâm và hệ thống tuyến ống truyền tải đưa nước đi các tỉnh. Đây là dự án cấp nước sinh hoạt liên vùng đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), được kỳ vọng giải quyết tình trạng khan hiếm nước ngọt, đặc biệt trong mùa khô, xâm nhập mặn tại ĐBSCL.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - đánh giá, dự án có ý nghĩa chiến lược, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, an sinh xã hội và phát triển bền vững toàn vùng ĐBSCL. Đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng gay gắt hiện nay, việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng cấp nước liên vùng như dự án này rất quan trọng.

Theo ông Văn, Dự án cấp nước thô liên vùng tỉnh Đồng Tháp - Tây Ninh - Vĩnh Long là dự án liên vùng đầu tiên với quy mô lớn tại ĐBSCL.

Ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hòa Hội.

Dự án Nhà máy nước thô liên vùng tỉnh Đồng Tháp - Tây Ninh - Vĩnh Long giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 1.820 tỷ đồng, công suất thiết kế 300.000 m³/ngày đêm, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành quý 4/2026.

Dự án sẽ xây dựng hệ thống truyền tải gồm các trạm bơm chính và tuyến ống dẫn nước dài khoảng 115km, đưa nước thô không nhiễm mặn từ đầu nguồn sông Tiền và kênh Nguyễn Tấn Thành đến các nhà máy nước sạch hiện hữu tại Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Nguồn nước từ dự án này đủ đáp ứng nhu cầu nước ngọt sinh hoạt cho hơn 2 triệu người dân, một số hoạt sản xuất và các khu, cụm công nghiệp trọng điểm của các tỉnh.

Dự kiến, giai đoạn 2 của dự án sẽ mở rộng tuyến ống và trạm bơm từ khu vực Cái Bè - cầu Mỹ Thuận, nâng công suất cấp nước ngọt lên 600.000 m³/ngày đêm. Từ đó hình thành mạch truyền dẫn nước ngọt liên hoàn giữa các tỉnh khu vực sông Tiền. Dự án do Công ty TNHH Nước thô DNP - Sông Tiền (thành viên DNP Water) đầu tư.

Ông Nguyễn Thành Diệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - kỳ vọng, khi dự án hoàn thành, sẽ giúp địa phương chủ động ứng phó xâm nhập mặn, bảo đảm nguồn nước cho sinh hoạt và thúc đẩy kinh tế địa phương.

“Hy vọng nhà máy sớm đưa vào vận hành và khai thác. Đây là 1 trong những dự án lớn của vùng ĐBSCL, chắc chắn dự án sẽ thành công và thành công hơn cả mong đợi của nhà đầu tư, các đối tác cũng như các tỉnh”, ông Diệu nói.

Ông Nguyễn Thành Diệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - phát biểu.

Ông Hoàng Minh Hùng - Chủ tịch HĐQT DNP Water - cam kết, sẽ triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả cao nhất. “Dự án hoàn thành giai đoạn 1 vào quý IV/2026. Đây sẽ là công trình mang dấu ấn trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn, bền vững”, ông Hùng nói.

ĐBSCL được đánh giá là một trong những khu vực chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tình trạng xâm nhập mặn lấn sâu, hạn hán kéo dài, nguồn nước ngầm suy giảm nghiêm trọng liên tục diễn ra những năm gần đây. Nhiều năm qua, hàng trăm nghìn người dân vùng ĐBSCL phải đối mặt với cảnh thiếu nước sinh hoạt, các khu công nghiệp và vùng sản xuất nông nghiệp buộc phải cắt giảm hoạt động trong mùa khô do thiếu nước ngọt.