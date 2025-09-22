Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sập cổng trường ở Lào Cai, hai em nhỏ tử vong

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang điều tra nguyên nhân vụ sập cổng trường học khiến hai cháu nhỏ tử vong tại xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai.

Sáng 22/9, trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Nguyên Bình - Chủ tịch UBND xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai cho biết, vào hồi 18h20 ngày 19/9, tại địa bàn xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn khiến hai cháu nhỏ là B.P.L, sinh năm 2017 và B.P.T sinh năm 2020 (đều là con của một gia đình ở thôn Nậm Mười) tử vong.

Thông tin ban đầu cho hay, hai cháu cùng nhau đến chơi ở khu vực cổng trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười. Tại đây, hai cháu đã trèo lên đu vào cổng sắt, bất ngờ một bên trụ cổng bị đổ đè lên người cả hai khiến một cháu tử vong tại chỗ, một cháu được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Lương đã có mặt kịp thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của xã khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân theo phong tục địa phương. Nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được các cơ quan Công an tỉnh, đơn vị chức năng của xã xác minh, điều tra làm rõ.

9764.jpg
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi, động viên và trao 50 triệu đồng từ Quỹ Ban Vận động cứu trợ tỉnh để hỗ trợ gia đình lo chi phí mai táng.

Thành Đạt
#Lào Cai #sập cổng trường học #tử vong trẻ em #trường THCS Nậm Mười #nguyên nhân sập cổng #điều tra tai nạn #an toàn trường học #hỗ trợ gia đình nạn nhân #các vụ tai nạn trẻ em #cứu trợ tỉnh Lào Cai

Xem thêm

Cùng chuyên mục