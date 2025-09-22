Một trẻ tử vong, hai trẻ nguy kịch do ong đốt

TPO - Ong đốt là tai nạn không hiếm gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt tại các vùng nông thôn, miền núi. Nếu không được xử trí kịp thời, nạn nhân có thể đối diện với nhiều nguy hiểm như sốc phản vệ, tiêu cơ vân hay suy chức năng đa cơ quan. Mới đây, tại Sơn La đã xảy ra một vụ việc thương tâm khiến một trẻ tử vong và hai trẻ khác phải nhập viện điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết ngày cuối tuần qua, Khoa Cấp cứu và Chống độc tiếp nhận hai bệnh nhi 4 tuổi, quê Sơn La, trong tình trạng tổn thương đa cơ quan do ong đốt. Trước đó, một bé 3 tuổi cùng bị ong tấn công đã không qua khỏi khi cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Theo lời kể của gia đình, chiều ngày 16/9, ba cháu nhỏ là họ hàng đi cùng bà ra nương làm việc thì bất ngờ bị đàn ong vỡ tổ tấn công. Do còn quá nhỏ, các bé hoảng loạn bỏ chạy nhưng không thoát. Bà và ba cháu đều bị ong đốt nhiều vị trí trên cơ thể.

BSCKI Phạm Văn Tuấn – Khoa Cấp cứu và Chống độc thăm khám cho bệnh nhi

Khi về nhà, gia đình phát hiện các cháu sưng phù vùng mặt, toàn thân xuất hiện nhiều vết ong đốt, kèm theo sốt và khó thở. Các cháu lập tức được đưa đến trạm y tế xã sơ cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh. Tuy nhiên, bé ba tuổi bị khoảng 80 vết ong đốt, tình trạng quá nặng nề nên đã tử vong. Hai bé còn lại được hội chẩn khẩn cấp và chuyển tiếp về Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc (Bệnh viện Nhi Trung ương), hai bệnh nhi được theo dõi sát và điều trị tích cực. Theo BSCKI Phạm Văn Tuấn, mỗi bệnh nhi có gần 20 vết ong đốt trên cơ thể. Các kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy cả hai đều có dấu hiệu tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu và tiêu cơ vân – những biến chứng nguy hiểm có thể dẫn tới suy đa tạng. Nhận thấy tình trạng nặng, các bác sĩ đã khẩn trương triển khai phác đồ điều trị với các biện pháp truyền dịch, lợi tiểu cưỡng bức, điều chỉnh rối loạn đông máu và bảo vệ tế bào gan.

Hai trẻ nhập BV Nhi Trung ương

﻿trong tình trạng nặng

Sau 48 giờ điều trị tích cực, sức khỏe hai bệnh nhi đã cải thiện đáng kể. Các chỉ số xét nghiệm ổn định hơn, tình trạng lâm sàng tiến triển khả quan. Nếu tiếp tục diễn biến thuận lợi, các em có thể được xuất viện trong những ngày tới. Người mẹ không giấu nổi xúc động khi chia sẻ: “May mắn là hai cháu đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nếu không, tôi thực sự không biết phải làm sao. Gia đình tôi xin cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã tận tình cứu chữa, quan tâm các cháu.”

Trước đó, vào đầu tháng 9, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng từng tiếp nhận hai trường hợp khác là bé bốn tuổi và sáu tuổi, cùng quê Sơn La, nhập viện với biến chứng tiêu cơ vân do ong đốt. Hai cháu này bị ong tấn công khi ném đá vào tổ ong trong vườn. Nhờ được phát hiện và điều trị kịp thời, các bệnh nhi đã ổn định sức khỏe và xuất viện sau năm ngày.

May mắn cả 2 bé đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Từ những vụ việc liên tiếp trong thời gian gần đây, các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần hết sức cảnh giác với tai nạn ong đốt, nhất là đối với trẻ nhỏ. Ngay cả khi chỉ bị vài vết đốt, trẻ vẫn có nguy cơ diễn biến nặng nếu không được theo dõi và xử trí đúng cách.

Phụ huynh được nhấn mạnh cần luôn giám sát con em khi vui chơi ở những khu vực có nhiều cây cối rậm rạp, vườn đồi, nương rẫy, đồng thời giáo dục trẻ không chọc phá hay ném đá vào tổ ong. Khi sự cố xảy ra, cần nhanh chóng đưa trẻ rời khỏi khu vực nguy hiểm, tránh để ong tiếp tục tấn công, đồng thời đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng nặng.