Sắp có dự án điện gió hơn 5.700 tỷ đồng

TPO - Ngày 20/9, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nexif Ratch Energy SE Asia Pte. Ltd. (Singapore) thực hiện đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh Bình Định tại xã Canh Liên.

Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng, công suất thiết kế 143 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 391,8 triệu kWh/năm.

Tiến độ thực hiện dự án từ quý III/2025 đến quý III/2028, với thời gian hoạt động 50 năm. Theo thiết kế, dự án sẽ sử dụng hơn 48 ha để xây dựng các hạng mục như móng trụ tuabin gió, đường cáp ngầm và đường dây trên không đấu nối, trạm biến áp, hệ thống đường giao thông nội bộ, nhà điều hành quản lý.

Khi đi vào hoạt động, dự án kỳ vọng cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giảm tổn thất điện năng trong truyền tải điện.

Đồng thời, dự án đóng góp vào nguồn thu ngân sách, tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong thời gian tới của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư đầu tư đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và các cam kết trong hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Nhà đầu tư không được chuyển nhượng, mua bán hay chuyển quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào trước khi hoàn thành công trình theo quy hoạch được duyệt, trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh. Trường hợp vi phạm, dự án có thể bị thu hồi mà không được bồi thường.

Có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm về tình hình thực hiện dự án trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và các chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định hiện hành.

Dự án điện gió tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định.

Mới đây, tại hội thảo Khơi nguồn năng lượng tương lai, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho hay Gia Lai có diện tích tự nhiên hơn 21.500 km2, là tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước. Với hệ sinh thái đa dạng, 134 km bờ biển, 80 km đường biên giới cùng tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp, dịch vụ và logistics...

Ngoài ra, với vị trí địa chiến lược, nằm ở cửa ngõ Tây Nguyên, liền kề duyên hải miền Trung và có tuyến hành lang Đông - Tây nối với Lào, Campuchia, Thái Lan, tỉnh Gia Lai không chỉ đóng vai trò quan trọng trong bản đồ năng lượng quốc gia, mà còn có tiềm năng trở thành trung tâm kết nối năng lượng khu vực.

Tỉnh Gia Lai vừa có vùng Tây Nguyên đầy nắng và gió, vừa có vùng ven biển ngập tràn nắng, bức xạ mặt trời cao, cùng hệ thống thác, sông, hồ phong phú. “Đây là nền tảng để phát triển toàn diện các loại hình năng lượng tái tạo: điện gió trên bờ và trên biển, điện mặt trời mặt đất và nổi, thủy điện, điện sinh khối, điện rác, điện địa nhiệt”, ông Tuấn nói.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho hay theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển hơn 9.600 MW. Đây con số ấn tượng, tạo nền tảng để Gia Lai vươn lên trở thành trung tâm năng lượng sạch và bền vững của khu vực.