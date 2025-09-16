Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sao nam phim VTV được dân tình xin "in-tư": 2K6 sở hữu ánh mắt "tình bể bình"

Thiện Dư
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nam diễn viên 2K6 này đang khiến nhiều dân mạng "mê như điếu đổ" nhờ ngoại hình sáng và diễn xuất tự nhiên trong phim giờ vàng của VTV - "Cách Em 1 Milimet".

Lên sóng VTV với khung giờ vàng, phim Cách Em 1 Milimet đang trở thành tâm điểm chú ý, nhất là thu hút khán giả trẻ nhờ dàn diễn viên tân binh tài năng, bùng nổ nhan sắc. Trong số đó, những phân đoạn về nhân vật nam sinh Viễn đang gây sốt trên mạng xã hội, được đánh giá không khác gì những phim thanh xuân, học đường thành công vang dội tại châu Á.

cach-em-1-milimet-6.jpg
Viễn trong "Cách Em 1 Milimet" gây sốt.

Trong Cách Em 1 Milimet, Viễn là bạn học của Hân (Quỳnh Trang). Cả hai là cặp đôi thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, cùng đi học, cùng làm bài tập và trải qua những rung động đầu đời đầy trong trẻo. Nhân vật Viễn được xây dựng như hình mẫu "cậu bạn nhà bên" điển hình: Tinh nghịch, hay chọc ghẹo Hân nhưng luôn dành cho cô bạn những cử chỉ quan tâm ngọt ngào. Chính sự đáng yêu, tự nhiên trong từng khoảnh khắc của Viễn và Hân đã mang đến cho khán giả cảm giác hoài niệm, như đang sống lại thời học đường tươi đẹp.

cach-em-1-milimet-2.jpg
cach-em-1-milimet-1.jpg
Nhan sắc của Viễn cùng tương tác với Hân gây ấn tượng với khán giả.

Đặc biệt, nhan sắc của Sơn Tùng - sao nam vào vai Viễn được bàn tán rôm rả, trở thành cơn sốt trên TikTok. Dù còn trẻ, nhưng "phản ứng hóa học" giữa anh và các bạn diễn, đặc biệt là Quỳnh Trang được đánh giá cao, nhất ở ánh mắt thâm tình, cảm xúc.

cach-em-1-milimet-7.jpg
cach-em-1-milimet-8.jpg
cach-em-1-milimet-3.jpg
Tổng hợp các phân đoạn của Sơn Tùng (vai Viễn). Nguồn: @eunnieyaa_

Sơn Tùng sinh năm 2006, nên vừa hay phù hợp với hình tượng học sinh cấp 3 trong Cách Em 1 Milimet. Đây được xem là vai diễn đầu tiên của anh chàng trên màn ảnh nhỏ, sau thời gian theo học trường Đại học Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội. Trước đó, anh chàng có thời gian đi casting nhiều dự án, nhưng phải đến Cách Em 1 Milimet thì mới được khán giả biết đến rộng rãi.

cach-em-1-milimet-4.jpg
cach-em-1-milimet-5.jpg

Cách Em 1 Milimet là thước phim thanh xuân kể về một nhóm bạn trẻ ở Làng Mây, cùng nhau lớn lên và trưởng thành. Bên cạnh Viễn và Hân còn có cậu Bách học giỏi, cô Thư "ống bơ" tinh nghịch, Biên mồ côi thiện lành, và cô Tú năng động. Bộ phim gợi nhớ đến những ký ức phim thanh xuân thập kỷ trước như Đội Đặc Nhiệm Nhà C21 hay Hoa Cỏ May, được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong thời gian tới.

535069587-2515819325457367-81352.jpg
Thiện Dư
#Sơn Tùng #Cách Em 1 Milimet #phim Việt Nam #phim VTV

