Sáng mai, Báo Tiền Phong tọa đàm về sàn giao dịch vàng

TPO - Sáng mai (18/11), Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Sàn giao dịch vàng: Minh bạch thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô”. Trong bối cảnh thị trường vàng đang trải qua nhiều biến động, vấn đề lập sàn giao dịch đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân, giới chuyên gia, doanh nghiệp và các cơ quan hoạch định chính sách.

Nhiều năm qua, thị trường vàng Việt Nam liên tục ở trạng thái nhạy cảm: giá vàng biến động mạnh, chênh lệch với thế giới trên 20 triệu đồng/lượng, cầu vượt cung, giao dịch không chính thức diễn ra phổ biến, khiến thị trường thiếu minh bạch và tiềm ẩn rủi ro đối với người dân, doanh nghiệp.

Việc giá bị đẩy lên quá cao so với thế giới không chỉ tạo cơ hội cho đầu cơ, thao túng mà còn gây sức ép lên điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, ảnh hưởng tới ổn định kinh tế vĩ mô.

Toạ đàm “Sàn giao dịch vàng: Minh bạch thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô” diễn ra sáng 18/11.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP, hoàn thiện thêm khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh vàng. Tuy nhiên, vẫn còn bất cập thiếu sân chơi giao dịch tập trung, hay chưa có công cụ giám sát hiệu quả… còn hiện hữu trên thị trường.

Vì vậy, câu hỏi có cần thiết hình thành một sàn giao dịch vàng trở thành chủ đề nhận được nhiều ý kiến quan tâm. Nhiều chuyên gia cho rằng mô hình sàn vàng tập trung, hiện đại, có cơ chế giám sát chặt chẽ có thể giúp minh bạch thị trường, giảm chênh lệch giá bất hợp lý, hạn chế đầu cơ - thao túng, bảo vệ nhà đầu tư và hỗ trợ cơ quan quản lý trong điều hành cung - cầu.

Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm “Sàn giao dịch vàng: Minh bạch thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô”, cùng các chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận về thị trường; phân tích thực trạng thị trường vàng Việt Nam hiện nay, đánh giá tính cần thiết và khả thi của việc lập sàn giao dịch vàng; kinh nghiệm quốc tế; mô hình vận hành, cơ chế quản lý - giám sát; cũng như vai trò của doanh nghiệp, ngân hàng và nhà đầu tư trong quá trình xây dựng một thị trường vàng minh bạch, ổn định và bền vững.

Toạ đàm với sự tham gia của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Cục Hải quan - Bộ Tài chính, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

Chuyên gia kinh tế gồm: TS .Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia kinh tế và Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu; chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long; ông Đinh Nho Bảng - Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam; các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vàng được kỳ vọng sẽ mang đến những phân tích giá trị và gợi mở các giải pháp thiết thực cho quá trình hoàn thiện chính sách.

Báo Tiền Phong mời quý độc giả quan tâm theo dõi tọa đàm, mong nhận được ý kiến, câu hỏi gửi tới chương trình qua e-mail: nguyengocmai217@gmail.com.