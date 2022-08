Sân đua bò 'chui' 20.000m2 trên đất nông nghiệp được xử lý như nào?

TPO - Ngày 1/8, ông Đào Sĩ Tuấn – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang (VH,TT&DL) cho biết, sau khi kiểm tra thông tin phản ánh của báo chí về việc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang thi công công trình sân đua bò trên đất nông nghiệp tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh An Giang giao cho UBND huyện xử phạt theo quy định.

Theo ông Tuấn, chiều ngày 25/7, Sở VHTT&DL tỉnh An Giang đã phối hợp với các đơn vị có liên quan đến khảo sát và làm việc với Công ty Cổ Phần Du lịch An Giang về việc xây dựng sân đua bò bên ngoài Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư. Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định Công ty Cổ phần du lịch An Giang đã triển khai thi công công trình sân đua bò nằm ven rừng tràm Trà Sư, mặt tiếp giáp với kênh Trà Sư với hiện trạng có biến động tôn cao hạ thấp, làm biến dạng địa hình đất nông nghiệp, với quy mô công trình khoảng 20.000m2. Đoàn kiểm tra kết luận, vị trí triển khai dự án sân đua bò của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang thuộc đất nông nghiệp của người dân, nằm ngoài phạm vi quản lý và bảo vệ rừng. Đồng thời, dự án này cũng không thuộc phạm vi công nhận điểm du lịch rừng tràm Trà Sư và không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị Tịnh Biên theo Quyết định số 3844/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035. Ngoài ra, dự án sân đua bò nói trên cũng không nằm trong danh sách dự án đầu tư được phê duyệt trên địa bàn huyện Tịnh Biên; chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; dự án triển khai trên phần đất nông nghiệp chưa được cơ quan cấp thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn. Doanh nghiệp cũng chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng trong lĩnh vực đất đai. Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL cho biết, trên cơ sở đó, Sở đã đề nghị Công ty Cổ phần du lịch An Giang dừng triển khai thực hiện dự án sân đua bò. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh An Giang giao UBND huyện Tịnh Biên kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai đối với dự án này. Cạnh đó, đề nghị Công ty Cổ phần Du lịch An Giang khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý về quy hoạch xây dựng, đất đai, môi trường... để có cơ sở xin chủ trương, lập dự án đầu tư xây dựng của công ty như: Dự án sân đua bò và các dự án khác đang triển khai tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư đảm bảo phù hợp theo quy định. “Về phía công ty họ cũng thừa nhận thiếu sót và cũng đã xử lý nội bộ rồi. Chỉ vì muốn thu hút khách du lịch có những trải nghiệm mới tại điểm du lịch này nên công ty quá nôn nóng thực hiện, mà không có chủ trương, phép tắc dẫn đến liên quan một loạt vấn đề về pháp luật đất đai, quy hoạch, chủ trương,...” – ông Tuấn thông tin. Trước đó, trong đợt kiểm tra về trật tự xây dựng, hậu kiểm cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn, UBND huyện Tịnh Biên phát hiện công trình sân đua bò có quy mô "khủng" hơn 20.000m2 tại Điểm du lịch rừng tràm Trà Sư (ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên) thuộc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang - Tập đoàn Sao Mai. Qua khảo sát, đoàn kiểm tra phát hiện, vị trí thực tế của dự án không phù hợp với quy hoạch xây dựng theo Quyết định 3844 ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên đến năm 2035. Đồng thời, dự án này cũng không nằm trong danh sách dự án, chưa có chủ trương đầu tư. Ngang nhiên 'biến' 20.000m2 đất nông nghiệp thành Trường đua bò Kim Hà