Vụ sân đua bò ở rừng tràm Trà Sư: Chủ đầu tư đề xuất sẽ thay thế trồng sen

Liên quan đến vụ công trình sân đua bò rộng 20.000 m2 trong Điểm du lịch rừng tràm Trà Sư, trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang (xã Văn Giáo huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), tối 22/7, ông Trần Minh Trí – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang phát đi thông cáo báo chí, chính thức lên tiếng về sân đua bò tại Điểm du lịch sinh thái Rừng tràm Trà Sư, sau khi có dư luận ồn ào trong vài ngày nay

Theo đó, nhằm đa dạng hóa hoạt động du lịch để hấp dẫn du khách đến An Giang và bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lễ hội đặc trưng của vùng Bảy Núi, Công ty Cổ phần Du lịch An Giang đã có ý tưởng đầu tư Sân đua bò tại Điểm du lịch sinh thái Rừng tràm Trà Sư thuộc xã Văn Giáo huyện Tịnh Biên. Vị trí dự án nằm trên phần đất ruộng dọc theo kênh Trà Sư, cạnh lối vào Điểm du lịch sinh thái Rừng tràm Trà Sư. Vị trí này không thuộc khu vực 159ha mà công ty này đang thuê cảnh quan môi trường rừng mà là phần diện tích công ty đã thỏa thuận xong với người dân về việc ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong tương lai. Hiện tại đất đang bị bỏ hoang, không còn canh tác lúa. Ban quản lý Điểm du lịch trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang đã cho nhà thầu dùng cơ giới nạo vét lớp đất mặt để tạo ra đường chạy cho các đôi bò (đường đua). Vào đầu tháng 4.2022, khi nhà thầu đang thực hiện thì công ty phát hiện sự việc nên đã yêu cầu Ban quản lý Điểm du lịch cho ngưng ngay việc thi công để công ty hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo qui định trước khi thi công trở lại. Tập đoàn Sao Mai với tư cách là công ty mẹ cũng đã nhắc nhở và yêu cầu công ty đẩy nhanh các bước để sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Sân đua bò đúng qui định pháp luật trước khi bắt tay thực hiện. Tuy nhiên, theo Công ty Cổ phần Du lịch An Giang, do ngừng thi công lâu ngày nên nhà thầu cơ giới đã gây áp lực với Ban quản lý để hoàn thành công việc và xác định khối lượng đào đắp nhằm phục vụ quyết toán hạng mục sau này trước khi di dời xe máy khỏi khu vực dự án nên đã hoàn thiện luôn phần đường đua với bề rộng 8m, kích thước là hình chữ nhật có cạnh ngắn khoảng 80m và cạnh dài khoảng 180m. Sau khi đoàn kiểm tra của huyện Tịnh Biên lập biên bản hiện trường, công ty mới biết đến sự việc và đã khiển trách ông Đinh Quang Thái – Giám đốc Điểm du lịch kiêm Trưởng Ban quản lý về việc tự ý cho phép nhà thầu tiếp tục thi công. Công ty Cổ phần Du lịch An Giang khẳng định, việc thi công hoàn thiện đường đua không phải là chủ trương từ lãnh đạo công ty mà đó là sơ suất cá nhân và cũng đã xử lý kỷ luật nội bộ (hình thức khiển trách). Để khắc phục việc mặt đất tự nhiên trước đây đã bị tạo hình thành rãnh (rộng 8m, sâu 1m, chiều dài 520m), Công ty Cổ phần Du lịch An Giang sẽ đề xuất với ngành chức năng cho phép đơn vị trồng hoa sen để tạo cảnh quan, làm đẹp cho Điểm du lịch thay vì để mặt ruộng bỏ hoang. Qua sự việc, Công ty cổ phần Du lịch An Giang nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý. P.V