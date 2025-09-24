Running Man Vietnam 3: Trấn Thành không tin Anh Tú Atus, Lan Ngọc dừng chân sau chấn thương?

HHTO - Trong trailer chính thức của Running Man Vietnam 3 - Chạy Ngay Đi, nhà sản xuất thông tin về sự góp mặt của Lan Ngọc sau chấn thương, dừng chân ở tập nào?

Tối 23/9, nhà sản xuất Running Man Vietnama 3 - Chạy Ngay Đi tung trailer chính thức, ấn định thời gian phát sóng tập đầu tiên vào ngày 4/10/2025 trên kênh HTV7 và kênh YouTube.

Trailer mở ra, nếu "ma cũ" Trấn Thành dõng dạc tuyên bố: "Chúng tôi là tiền bối, chúng tôi có kinh nghiệm, trong cuộc chơi này, chúng tôi sẽ cầm trịch", thì Quang Trung đại diện cho nhóm newbie nhẹ nhàng đáp trả: "Tụi em không cần ai cầm trịch, tụi em muốn cầm đầu".

Anh Tú Atus tuyên chiến: "Bọn em thì không có quá khứ trong chương trình này. Nhưng mà hiện tại chắc chắn thuộc về bọn em". Màn "đấu khẩu" cực căng cùng với những thước phim giằng co quyết liệt khiến khán giả tò mò không biết ai mới thực sự là người làm chủ cuộc chơi.

Trong khi đó, các thành viên mới như Quân A.P, Quang Tuấn hiện vẫn là một "ẩn số".

Không quá hoạt ngôn và chưa từng tham gia Running Man Vietnam, các tân binh này gây tò mò về khả năng chiến đấu. Người hâm mộ cũng trông đợi Quân A.P và Quang Tuấn sẽ mang đến chiến thuật nào để "sống sót" khi đối diện với đồng đội dày dặn kinh nghiệm từ "thực chiến" lẫn "khẩu chiến" như Trấn Thành, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát.

Liên Bỉnh Phát không còn là một "mầm non giải trí" sau khi chiêm nghiệm ra: "Trong cuộc đi săn đầu tiên, bất kỳ âm thanh nào cũng giống như là con mồi đang tới gần... nhưng cuối cùng đó chỉ là tín hiệu của một cái bẫy mà thôi". Qua những thước phim vừa hài hước vừa hồi hộp, netizen phỏng đoán mùa 3 sẽ không chỉ là những cuộc tranh tài mà còn là một câu chuyện nhiều ẩn ý được lồng ghép.

Các trò chơi cũng được bật mí một phần trong trailer. Đáng chú ý, chiếc ghế bay, một "đặc sản" đáng sợ của Running Man bản gốc được NSX Running Man Vietnam 3 kỳ công chuẩn bị. Người chơi thua cuộc sẽ bị chiếc ghế bắn thẳng lên trời rồi rơi mạnh xuống nước, cảm giác bất ngờ không lường trước được.

Đến với những màn xé bảng tên không ai nhường ai, các thành viên đều chiến đấu hết sức, đến nỗi xé luôn cả áo. Qua đoạn "nhá hàng" mùa này, xé bảng tên sẽ không còn là một trò chơi đuổi bắt mà các thành viên liên tục khích tướng, bày mưu, tính kế, không còn tin tưởng ai để có thể tồn tại cuối cùng.

Trấn Thành mất niềm tin ở Atus.

Ninh Dương Lan Ngọc chứng minh giá trị của "bóng hồng" duy nhất, Trấn Thành tuyên bố sẽ "bảo vệ cho con em của tôi không thêm một vết thương nào".

Từ trước khi lên sóng, việc "át chủ bài" Lan Ngọc bị thương đã nhanh chóng gây chú ý, nhiều khán giả cũng bày tỏ lo lắng về sự xuất hiện của cô.

Mới đây, ê-kíp cho biết: "Dù bị thương nhưng Ninh Dương Lan Ngọc vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Chúng tôi rất nể tinh thần lăn xả của Ngọc. Các đợt quay sau chúng tôi cũng điều chỉnh một số nội dung để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ của Ngọc. Và khán giả có thể yên tâm là Ngọc vẫn tham gia đầy đủ các chặng".