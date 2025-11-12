Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

RHYDER và ekip kịp thời xử lý sự cố phát hành album đầu tay: Fan thông cảm nhưng vẫn lo lắng một điều

Lan Anh

HHTO - Ngay sau sự cố thay đổi lịch phát hành album đầu tay, RHYDER và ekip đã nhanh chóng tiếp nhận phản hồi từ FLASH TEAM và minh bạch thông tin giúp fan an tâm.

Thời gian gần đây, RHYDER vướng phải tranh cãi xoay quanh sự cố phát hành album đầu tay. Ngay sau những trục trặc này, ekip RHYDER đã nhanh chóng lắng nghe ý kiến từ cộng đồng FLASH và triển khai các biện pháp xử lý kịp thời.

578273773-1368219071359272-8232256999992911044-n.jpg
RHYDER phát hành album phiên bản vật lý gây sốt.

Ngày 10/11, RHYDER Entertainment đăng tải thư xin lỗi chính thức, giải thích việc thay đổi thời gian mở bán nhằm đồng hành cùng miền Trung chịu ảnh hưởng thiên tai. Ekip cũng điều chỉnh chi tiết, đồng thời món quà đặc biệt dự kiến ngày 23/11 được dời sang 30/11, vừa đảm bảo kế hoạch sự kiện, vừa tạo trải nghiệm tốt hơn cho người hâm mộ.

1-37.png
Nguyên văn bài xin lỗi của phía quản lý.

Thông báo thay đổi lịch phát hành được công bố sát giờ mở bán khiến một số fan bối rối, ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân. Nhất là khi trước đó đã xuất hiện nhiều trục trặc, việc dời lịch một lần nữa khiến khán giả thêm phần hụt hẫng.

Tuy nhiên vẫn có nhiều khán giả tích cực ghi nhận và ủng hộ tinh thần cầu thị của phía RHYDER. Thay vì né tránh, RHYDER Entertainment chủ động minh bạch hóa thông tin, liên tục cập nhật các thay đổi, đồng thời tạo điều kiện để người hâm mộ tự chọn phiên bản yêu thích của album.

1-38.png
Bên cạnh đó, ekip cũng chủ động đăng tải các bài viết giải đáp thắc mắc từ khán giả.

Sau sự cố, FLASH TEAM đã đặt dấu chấm hỏi lớn về cách vận hành của ekip, khi đã để xảy ra "liên hoàn kiếp nạn", ảnh hưởng đến cả idol fan. Nhiều người nhấn mạnh đây không phải lần đầu ekip RHYDER gặp trục trặc, đồng thời đề nghị xem xét lại toàn bộ quy trình làm việc để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của nam rapper.

568516642-1350489273132252-4663351411830688582-n.jpg

Trước đó, ekip cũng từng chịu phản ứng dữ dội từ cộng đồng vì một số quyết định làm gián đoạn dự án hợp tác, bỏ lỡ cơ hội quảng cáo, khiến trải nghiệm của fan bị ảnh hưởng. Nhiều người thẳng thắn chia sẻ rằng tình cảm dành cho nghệ sĩ không thể mãi bù đắp cho những hạn chế trong cách vận hành của ekip.

570530903-1355722519275594-5308608579169410781-n.jpg
Dù nhiều lần nhận góp ý, những sai sót lặp lại khiến niềm tin của người hâm mộ cũng giảm xuống.

Gần đây, RHYDER chính thức trở lại V-Pop sau thành công từ Rap Việt Mùa 3Anh Trai "Say Hi". Nam ca sĩ - rapper vừa phát hành album đầu tay mang tên Trap trên các nền tảng nhạc số, đánh dấu bước chuyển mình với nhiều màu sắc âm nhạc mới.

7bb56e554a60c63e9f71.jpg
Album gồm 10 ca khúc phối hợp cùng những nhà sản xuất âm nhạc uy tín.
image-15.jpg
Lan Anh
#RHYDER #album đầu tay #fan #FLASH #Anh Trai Say Hi #rapper #Quang Anh

