Hòa Minzy, Đen, Rhyder hòa giọng cùng anh Bo Đan Trường trong concert thanh xuân

Như Lê

HHTO - Tối 1/11, sau quãng thời gian ấp ủ, live concert kỷ niệm chặng đường ca hát mang tên "Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân" đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội).

Mở đầu đêm nhạc, Đan Trường gây ấn tượng với màn đu dây trên không trung, khoe giọng hát nội lực trong liên khúc Bước chân lẻ loi. Các tiết mục được sắp xếp như kể một câu chuyện về chặng hành trình thanh xuân của Đan Trường và người hâm mộ.

dsc06141.jpg

Xuất hiện trong đêm nhạc, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn chia sẻ: “Đã có thời gian tôi để kiểu tóc giống Đan Trường, điều đó cho thấy tôi trân trọng tài năng và yêu thích âm nhạc của Đan Trường. Đó là lý do tôi có mặt ở đây để chúc mừng và hòa mình vào không khí tuyệt vời này”.

Trên sân khấu, những ca khúc quen thuộc như Ngôi sao bay, Biển người nhân gian, Anh phải làm sao, Người đơn phương yêu kẻ đơn phương, Đừng yêu ký ức, Thanh xuân của tôi… vang lên khiến khán giả xúc động.

dsc07467.jpg
Đan Trường - Cẩm Ly hòa giọng trong ca khúc Cơn mưa mùa đông - một sáng tác mới của nhạc sĩ Minh Vy.

Đan Trường còn kết hợp cùng Hòa Minzy trong ca khúc Mộng tình si. Từng gây tò mò khi công bố giọng ca quê Bắc Ninh đảm nhận vai trò khách mời trong đêm live concert, sự kết hợp của cả hai không làm khán giả thất vọng, dù nữ ca sĩ gặp sự cố chấn thương.

dsc06750.jpg

Trung Quang - học trò Đan Trường cũng góp mặt trong đêm diễn đặc biệt lần này. Còn Quốc Thiên đã hòa giọng cùng Đan Trường trong ca khúc Chờ trên tháng năm - Phong ba tình đời. Ngoài ra đàn em còn tiết lộ bản thân vì yêu mến giọng ca 7x mà từng viết thư cho anh khi còn bé.

“Anh ấy là thần tượng đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Năm học lớp 7, dù nhà khó khăn nhưng tôi vẫn viết thư gửi vào địa chỉ công ty, không có tiền để mua tem, tôi phải lấy tem cũ dán vào, nhưng vài ngày sau bưu điện gửi về vì không hợp lệ. Tôi phải về xin mẹ tiền để mua tem. Vài ngày sau tôi nhận được thư của anh ấy kèm theo đó là một tấm hình. Đó là chất xúc tác, nung nấu cho tôi niềm đam mê âm nhạc” - nam ca sĩ kể lại.

dsc04200.jpg

RHYDER cùng ca sĩ Đan Trường diện trang phục phối giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện ca khúc Tinh hoa xứ Bắc. Trong phần giao lưu, đàn em tiết lộ trước đây cả hai từng xưng hô là chú - cháu, song ở hiện tại lại gọi là anh - em vì: “Thời gian bỏ quên anh Trường mất rồi”.

Không chỉ thể hiện Hai triệu năm, rapper Đen còn có màn kết hợp với Đan Trường trong Bài này chill phếtLối nhỏ. Hai giọng ca tưởng như đối lập lại có màn hòa giọng ăn ý trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

dsc07348.jpg
dsc06333.jpg
Live concert Dấu ấn thanh xuân là lời tri ân giản dị mà Đan Trường gửi đến khán giả sau 30 năm gắn bó với âm nhạc.
23e99a53-1c09-4920-aad1-c4ab8fa75a48.jpg
Như Lê
