Quốc hội sẽ quyết định vấn đề nhân sự, tranh thủ làm đêm, cuối tuần

TPO - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 10 sẽ không tổ chức thành 2 đợt, mà họp tập trung liên tục, tranh thủ làm đêm, làm thứ Bảy, Chủ Nhật, để hoàn thành sớm chương trình đề ra.

Chiều 29/9, phát biểu khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, cho ý kiến đối với 21 dự án luật.

Hội nghị chuyên trách lần này được đổi mới theo hướng tổ chức thảo luận theo nhóm các lĩnh vực, gồm: Kinh tế, tài chính - văn hóa, xã hội - quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát - pháp luật, tư pháp, tạo sự linh hoạt hơn cho các đại biểu có nhiều thời gian góp ý; khắc phục tình trạng phải điều chỉnh chương trình.

Kỳ họp 10 sẽ họp tập trung liên tục tại Nhà Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích kỹ về vấn đề mới, quy định còn ý kiến khác nhau của từng dự án luật.

Trong đó, cần đánh giá dự thảo luật xem đã được xây dựng trên cơ sở những định hướng, chủ trương, chỉ đạo mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng pháp luật hay chưa, nhất là chủ trương, chính sách tại 7 Nghị quyết của Bộ Chính trị ban hành trong 9 tháng vừa qua.

Cùng với đó, các điều khoản cụ thể trong dự thảo luật đã bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp, sự thống nhất, đồng bộ trong từng dự thảo và thống nhất, đồng bộ với các luật mới được ban hành và các luật khác trong hệ thống pháp luật chưa?...

“Các dự án luật đã đảm bảo chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phù hợp chủ trương đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp hay chưa?”, Chủ tịch Quốc hội nêu.

Không để lại công việc dở dang cho Quốc hội khóa sau

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV có khối lượng công việc vượt trội hơn Kỳ họp thứ 9 lịch sử vừa qua.

Theo văn bản triệu tập, Kỳ họp thứ 10 dự kiến xem xét, thông qua 45 luật, nghị quyết. “Mặc dù khối lượng lớn như vậy, nhưng tinh thần là Kỳ họp thứ 10 sẽ giải quyết toàn bộ các vấn đề, không để lại những công việc dở dang cho Quốc hội khóa sau”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Kỳ họp 10 cũng sẽ không tổ chức thành 2 đợt, mà họp tập trung liên tục, tranh thủ làm đêm, làm thứ Bảy, Chủ Nhật, để hoàn thành sớm chương trình đề ra, tạo điều kiện để các cơ quan, địa phương thực hiện tổng kết năm, hoàn thành các nội dung cuối nhiệm kỳ và công tác chuẩn bị, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.