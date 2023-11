Quảng Nam mưa lớn, tuyến Hội An - Cù Lao Chàm ngừng vận tải khách ra đảo

TPO - Sáng 14/11, tại Quảng Nam vẫn tiếp tục có mưa lớn. Trong khi đó một số tuyến đường ngập, hư hỏng, sạt lở đe doạ trực tiếp đời sống người dân.

Sáng nay 14/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cho biết huyện Đại Lộc, mưa lớn làm sạt lở gần 100m bờ sông Vu Gia, chiều sâu từ 4-5 m đoạn qua thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường.

Tại thị trấn Ái Nghĩa khu vực Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam, sạt lở mái ta luy, đất tràn vào sát vách tường nhà dân, làm ảnh hưởng đến 12 hộ dân. Hiện UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo UBND TT Ái Nghĩa sơ tán các hộ dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, mưa lớn khiến một số tuyến đường trên địa bàn bị ngập gây ách tắc, hư hỏng.

Cụ thể: QL.40B tắc đường tại ngầm sông Trường Km62+378, ngầm Nước Oa Km62+880 do ngập nước sâu từ 0,7m-1,0m (thuộc Xã Trà Sơn và xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My). Ngoài ra, tại Km103+00 - Km141+080 (Xã Trà Don, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My) mặt đường hư hỏng, nhiều ổ gà, sình lún khiến phương tiện đi lại khó khăn.

Trong khi đó, QL.14H, đoạn qua Xã Phước Ninh, Xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn bị tắc đường đoạn qua Cầu Khe Rinh (Km65+402), nước ngập sâu 1m, Cầu Bến Đình (Km71+410) do ngập 0,3m

Ổ gà, sình lún cũng xuất hiện tại QL.14D đoạn Km20+00 - Km74+387 Xã Ta Bhing, xã Tà Pơ, xã Cha Val, xã La Dê, huyện Nam Giang) các phương tiện đi lại khó khăn.

Tình hình giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa hoạt động hạn chế, riêng tuyến Hội An - Cù Lao Chàm ngừng vận tải hành khách ra đảo.

Sáng nay mực nước trên các sông Thu Bồn và sông Vu Gia hiện tại đều dưới BĐI, cụ thể: tại trạm Vu Gia - sông Vu Gia là 4,3m, dưới BĐI 2,2m; tại trạm Thu Bồn - sông Thu Bồn (địa phận huyện Đại Lộc) là 4,5m, dưới BĐI: 2,0m; tại Trạm Ngọc Thành - sông Thu Bồn (địa phận TP Hội An) là 0,45m dưới BĐI : 0,55m.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở ở miền núi

Theo dữ liệu quan trắc trên Cổng thông tin trượt lở tỉnh Quảng Nam, nguy cơ trượt lở mái dốc trên địa bàn tỉnh xuất hiện tại nhiều xã thuộc các huyện như Tây Giang, Đông Giang, Nông Sơn, Nam Giang, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành.

Đặc biệt, huyện Nam Trà My và Phước Sơn nhiều nơi nguy cơ sạt lở cao như Trà Leng, Trà Dơn, Trà Vân (huyện Nam Trà My), các xã Phước Hiệp, Phước Đức, Phước Năng, Phước Mỹ, Phước Chánh, Phước Công, Phước Kim, Phước Lộc, Phước Thành (huyện Phước Sơn).

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn lượng khiến nước đổ về các hồ thuỷ lợi, thủy điện.

Đối với 17 hồ chứa do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý có 11 hồ tích đầy, 6 hồ tích nước từ 82,04% - 99,12%. Đối với 56 hồ chứa do địa phương quản lý có 31 hồ đã tích đầy nước;15 hồ dưới tràn từ 0- 5m;

Lúc 9h sáng nay các hồ thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4 đổ về sông Vu Gia là 851.20 m3/s; Hồ thuỷ điện Sông Tranh 2 đổ về sông Thu Bồn 1623.57 m3/s.