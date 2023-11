Nước ngập tứ bề, người dân rốn lũ Quảng Nam bất lực đứng nhìn

TPO - Mưa lớn nhiều giờ liên tục khiến người dân vùng rốn lũ Đại Lộc (Quảng Nam) khổ sở đi lại, sinh hoạt

Theo đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24h qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Đặc biệt, cảnh báo từ ngày 15 đến ngày 17/11 các địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 300mm, có nơi trên 400mm.

Sáng 13/11, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn và Tam Kỳ đang lên và ở mức dưới báo động 1 (BĐ1). Từ đêm nay đến ngày 18/11/2023, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 5.0 - 8.0m, hạ lưu đạt từ 1.0 - 3.0m.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại các vùng thấp trũng ven sông và các khu tập trung đông dân cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, và các địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống thiên tai kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ, đặt nhiệm vụ đảm bảo an toàn của nhân dân là trên hết.