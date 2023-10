Quảng Nam tiếp tục mưa lớn: Một người mất tích, nhiều tuyến đường ngập sâu

Sáng 15/10, lãnh đạo UBND xã Bình Giang (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xác nhận, địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe khiến một người mất tích.

Cụ thể, lúc 3h sáng cùng ngày, hai vợ chồng ông V.V.L. (43 tuổi) và bà H. (ở xã Bình Giang) chèo ghe đi thả lưới trên sông Trường Giang.

Đến đoạn qua thôn Bình Tý (xã Bình Giang) bất ngờ ghe bị lật khiến hai vợ chồng rơi xuống sông. Người vợ may mắn bơi được vào bờ nhưng ông L. bị dòng nước cuốn trôi mất tích.

Hiện, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Ghi nhận tại Quảng Nam đêm 14/10 đến sáng 15/10 có mưa, nhiều nơi mưa lớn. Một số tuyến đường ngập nước, cụ thể:

Quốc lộ 14H, đoạn qua xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên nước ngập khoảng 0,4m-0,7m; tại Km27+300 (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên) sâu khoảng 0,3m, khiến phương tiện đi lại khó khăn.

Quốc lộ 40B tắc đường tại ngầm sông Trường Km62+378 do ngập nước sâu từ 0,5m-1m. Quốc lộ 14E đoạn qua TT Hà Lam, huyện Thăng Bình ngập nhẹ 0,2 – 0,3m tại Km8+00-Km8+400

Các tuyến tỉnh lộ như ĐT.603B (Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; TP. Hội An) nước ngập tại Km3+200, Km5+100, Km7+260, sâu khoảng 0,3m,

Tuyến ĐT.615 tắc đường tại Km7+600-Km8+100 (địa phận xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) do ngập nước sâu từ 0,7m-1m.

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến một số hồ thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh đã tích đầy nước. Đối với 17 hồ chứa do Công ty Thuỷ lợi Quảng Nam quản lý đã có 4 hồ tích đầy (hồ Nước Rôn, Đá Vách, Phú Lộc, Hương Mao); 2 hồ tích đạt từ trên 70-90% (hồ Khe Tân, Thạch Bàn); các hồ còn lại tích dưới 50%.

56 hồ chứa do địa phương quản lý đã có 4 hồ tích đầy, còn lại các hồ đạt dưới tràn từ 0-1m. Đồng thời, mức nước các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4, Sông Tranh 2 đều ở dưới cao trình mực nước đón lũ.

Theo Cổng thông điện tử tỉnh Quảng Nam, từ 3h ngày 14/10 đến 3h ngày 15/10, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bình Lâm 223,4 mm, Đầu Mối Hồ Việt An 197,6 mm (Hiệp Đức); Cầu Vĩnh Điện 303,6 mm, Điện Hồng 297,8 mm (Điện Bàn); Cù Lao Chàm 153,8 mm, Hội An 153,2 mm (Hội An); Đại Hiệp 359,2 mm, Aí Nghĩa 327,4 mm (Đại Lộc)…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy các địa phương trong tỉnh đã đạt trạng thái gần bão hoà (trên 90%) và bão hoà.