Miền Trung mưa rất lớn, nguy cơ ngập úng diện rộng

TPO - Dự báo lượng mưa từ 13-17/11 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên phổ biến từ 200-500mm, có nơi trên 700mm, nguy cơ ngập úng diện rộng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn nên đêm 12 và ngày 13/11, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Từ ngày 13 đến 17/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200-500mm/đợt, có nơi trên 700mm/ đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Do mưa lớn kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng tại vùng trũng thấp và các đô thị.

Tại miền Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong hai ngày 12-13/11 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Nam Bộ, trong nhiều ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Trước đó, trong thời kỳ từ 11/10-10/11, miền Trung đón 4 đợt mưa lớn. Đợt mưa từ ngày 7-18/10 xuất hiện ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi với cường độ mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to.

Đợt mưa thứ hai, từ ngày 21-26/10 ở khu vực Trung Trung Bộ, sau lan rộng ra các tỉnh phía Bắc Trung Bộ với trọng tâm mưa từ Đà Nẵng đến Quảng Bình.

Đợt mưa từ đêm 29/10-2/11 diễn ra chủ yếu ở Bắc Trung Bộ, sau mở rộng xuống phía Bắc các tỉnh Nam Trung Bộ, tâm mưa lớn nhất xảy ra tại Hà Tĩnh với lượng mưa rất to, có nơi đặc biệt to.

Đợt mưa gần đây nhất trong hai ngày 7-8/11 ở Bắc và Trung Trung Bộ với cường độ mưa to, có nơi mưa rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 11, các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ còn xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông tập trung trong tháng 11, sau đó giảm dần.