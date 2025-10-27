Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Quán quân Next Top Model 2025 Mai Hoa “lột xác” sau gần 1 tháng đăng quang

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Chưa đầy một tháng sau khi đăng quang Vietnam’s Next Top Model 2025, Lại Mai Hoa xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, phong thái tự tin cùng chiều cao ấn tượng.

mai-hoa1.jpg
mai-hoa.jpg

Tại sự kiện, Mai Hoa nhận được nhiều lời khen ngợi từ các tên tuổi lớn trong giới thời trang khi lần đầu gặp gỡ. Sự chuyên nghiệp, năng lượng tích cực của cô khiến giới mộ điệu tin rằng Mai Hoa đang dần định hình phong cách riêng, một hình ảnh người mẫu trẻ bản lĩnh, hiện đại.

mai-hoa6.jpg
mai-hoa3.jpg﻿
mai-hoa5.jpg
mai-hoa2.jpg

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện, Mai Hoa liên tục góp mặt trong nhiều hoạt động thời trang gần đây, cô luôn giữ nụ cười rạng rỡ và cách ứng xử thông minh. Sự thân thiện, cầu tiến và thái độ nghiêm túc với nghề giúp Mai Hoa nhận được nhiều sự yêu mến,.

﻿mai-hoa4.jpg
mai-hoa7.jpg

Sau chuỗi hoạt động đầu tiên, Mai Hoa sẽ tiếp tục có mặt tại Hà Nội trong thời gian tới để chuẩn bị cho Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025, sẽ diễn ra từ ngày 12-15/11.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Lại Mai Hoa #Vietnam’s Next Top Model 2025 #thời trang #người mẫu #Tuần lễ Thời trang Việt Nam #beU Models

Xem thêm

Cùng chuyên mục