Quán quân Next Top Model 2025 Mai Hoa “lột xác” sau gần 1 tháng đăng quang

HHTO - Chưa đầy một tháng sau khi đăng quang Vietnam’s Next Top Model 2025, Lại Mai Hoa xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, phong thái tự tin cùng chiều cao ấn tượng.

Tại sự kiện, Mai Hoa nhận được nhiều lời khen ngợi từ các tên tuổi lớn trong giới thời trang khi lần đầu gặp gỡ. Sự chuyên nghiệp, năng lượng tích cực của cô khiến giới mộ điệu tin rằng Mai Hoa đang dần định hình phong cách riêng, một hình ảnh người mẫu trẻ bản lĩnh, hiện đại.

﻿

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện, Mai Hoa liên tục góp mặt trong nhiều hoạt động thời trang gần đây, cô luôn giữ nụ cười rạng rỡ và cách ứng xử thông minh. Sự thân thiện, cầu tiến và thái độ nghiêm túc với nghề giúp Mai Hoa nhận được nhiều sự yêu mến,.

﻿

Sau chuỗi hoạt động đầu tiên, Mai Hoa sẽ tiếp tục có mặt tại Hà Nội trong thời gian tới để chuẩn bị cho Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025, sẽ diễn ra từ ngày 12-15/11.