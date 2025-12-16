Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quân A.P tung "Lửa Gần Rơm", giữ chuỗi âm nhạc cùng fan dịp Giáng sinh

Như Lê (Tổng hợp)

HHTO - Quân A.P tiếp tục “giữ chuỗi” ra mắt MV trong năm 2025 khi tung bản Pop ngọt ngào "Lửa Gần Rơm". Đây cũng là món quà mà nam ca sĩ gửi đến fan nhân dịp Giáng sinh sắp đến.

Lửa Gần Rơm nói về tình yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng của một chàng trai dành cho cô gái. Cách kể chuyện bình dị, thân thuộc với cách miêu tả không gian cả hai gặp gỡ, cảm xúc của chàng trai khiến người nghe như bước vào thế giới Quân A.P vẽ ra.

qap0151.jpg

Đi cùng âm nhạc, Quân A.P chọn thực hiện MV bằng Animation (music video dưới dạng hoạt hình). Đây là dự án đầu tiên nam ca sĩ chọn cách làm MV này, hình ảnh đồ họa cũng lấy từ phiên bản chân thật của Quân A.P. Các địa điểm như phố Tạ Hiện, trường THPT Phan Đình Phùng gắn liền với cuộc sống của chủ nhân hit Ai Là Người Thương Em. Vậy nên khi xem MV, khán giả vừa thấy thú vị vừa hiểu thêm về thời thanh xuân của Quân A.P.

“Mùa đông ở Hà Nội những ngày cuối năm cũng lạnh lắm, Quân nhớ đến không gian và khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường để có ý tưởng cho ca khúc này. Ra vào dịp Noel, Quân mong đây là món quà ngọt ngào gửi tặng fan của Quân, mong mọi người có một Giáng sinh ấm áp” - anh nói.

qap0545.jpg
qap0569.jpg

Quân A.P ra sản phẩm âm nhạc đều đặn trong năm 2025: Thiên Mệnh (kết hợp Hải Đăng Doo), Falling With You (kết hợp Pháp Kiều) và mới nhất là Lửa Gần Rơm. Nam ca sĩ không ra sản phẩm dồn dập, mà duy trì nhịp độ vừa phải. Điều này cho thấy anh ưu tiên chất lượng và sự phù hợp với hình ảnh sẵn có, thay vì chạy theo thị trường.

Ngoài hình ảnh “chàng hát tình ca”, Quân A.P gây nhiều bất ngờ khi tham gia Running Man Vietnam 2025. Giọng ca Bông Hoa Đẹp Nhất không “ồn ào” hay cố tạo miếng. Những khoảnh khắc bối rối, cười ngại hay “đứng hình” trước các thử thách mang lại cảm giác gần gũi, dễ thương cho người xem. Ngoài ra, anh cũng hòa nhập tốt và có nhiều phần tương tác thú vị với Trấn Thành, Anh Tú Atus, Ninh Dương Lan Ngọc.

qap0239.jpg

Mới đây tại lễ trao giải Male Icon Awards 2025, Quân A.P được xướng tên với giải thưởng Best Entertainment Artist Of The Year. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự nỗ lực không ngừng và khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của nam ca sĩ.

Trải qua mùa hè rực rỡ với Anh Trai “Say Hi” 2024, Quân A.P đã có thêm những dấu son mới cho sự nghiệp trong 2025. Với tinh thần cầu tiến và định hướng “chậm mà chắc” đã giúp Quân A.P hái quả ngọt. Hứa hẹn 2026 sẽ là hành trình đầy màu sắc hơn nữa của nam ca sĩ.

qap0420.jpg
245cbd3a-393b-42d9-bb7f-383b9b574fe3.jpg
Như Lê (Tổng hợp)
