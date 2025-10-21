Phương Vy Idol bắt tay Miss Charm Mai Ngô, dàn "Chị đẹp" và Trúc Anh (Mắt Biếc)

Quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên, ca sĩ Phương Vy, chính thức trở lại đường đua âm nhạc với dự án mang tên SLAYDEE - là cách chơi chữ vừa thể hiện sự tự tin, "slay" trong mọi hoàn cảnh, vừa gợi nhắc đến những lời chê bai mà cô đã biến thành động lực.

Từ chính câu chuyện thật của bản thân về hành trình đối mặt và vượt qua những định kiến, miệt thị ngoại hình (body-shaming), Phương Vy mong muốn truyền cảm hứng đến tất cả phụ nữ, khuyến khích họ tự tin vào vẻ đẹp riêng, phá vỡ mọi khuôn mẫu và tự hào "bẻ gập" những định kiến tiêu cực của xã hội.

Phần hình ảnh của MV SLAYDEE do đạo diễn Kiên Ứng cầm trịch, mang đến những thước phim đẹp mắt, giàu tính nghệ thuật. Trong đó, dàn diễn viên gồm các "chị đẹp" mùa 1 là Hoa hậu H'Hen Niê, Lynk Lee, MLee và nữ chính Mắt Biếc Trúc Anh. Mỗi người truyền tải một câu chuyện, song đích đến cuối cùng là tái hiện tinh thần đoàn kết, ủng hộ và tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh, trang phục, vóc dáng ra sao.

SLAYDEE còn mang một ý nghĩa cá nhân khi có sự tham gia của bé Ailani - con gái của Phương Vy. Thông qua hình ảnh của hai mẹ con, Phương Vy truyền tải thông điệp về sự chấp nhận và yêu thương cơ thể qua nhiều thế hệ, khuyến khích sự tự tin từ khi còn tấm bé.

Về "đường tiếng", Phương Vy khiến khán giả bất ngờ khi bắt tay cùng Miss Charm Mai Ngô - với vai trò rapper. Sự kết hợp giữa hai cá tính mạnh mẽ, độc lập và không ngại phá vỡ giới hạn tạo nên một sản phẩm âm nhạc "bùng nổ" cả về phần nghe lẫn phần nhìn. SLAYDEE thuộc thể loại House/UK Garage, do Upin và Thyself (INUS) sáng tác, nhóm DTAP phụ trách sản xuất âm nhạc.

Ca khúc được netizen đánh giá có màu sắc thời thượng, mạnh mẽ, giai điệu bắt tai, ca từ đề cao tính nữ quyền, tôn vinh vẻ đẹp mạnh mẽ, quyến rũ và tự chủ.

Ca sĩ Phương Vy chia sẻ: "SLAYDEE là tất cả những gì Vy muốn nói sau một chặng đường dài. Đó là câu chuyện của Vy, của những người phụ nữ quanh Vy, và Vy tin rằng cũng là câu chuyện của rất nhiều người ngoài kia... Hy vọng SLAYDEE sẽ là một nguồn năng lượng tích cực, một lời cổ vũ để tất cả chúng ta cùng tự tin và tỏa sáng theo cách của riêng mình".