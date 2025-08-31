Hà Nội Phường Vĩnh Tuy: Phát triển đô thị văn minh, hiện đại

TP - Phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) xác định: Đến năm 2030, có hạ tầng đô thị hiện đại, thương mại, dịch vụ phát triển chiếm tỷ trọng ngày càng cao, cộng đồng dân số văn minh, thích ứng với hiệu quả chuyển đổi số; đến năm 2045, trở thành phường phát triển bền vững, giàu đẹp, đô thị hiện đại có tính kết nối cao, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của Thủ đô.

Từ ngày 1/7/2025, phường Vĩnh Tuy được thành lập mới, trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Vĩnh Tuy, Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng cũ), Mai Động và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai cũ). Phường có diện tích tự nhiên 2,33 km2; quy mô dân số 90.583 người.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ các phường trước sáp nhập đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo bước chuyển biến mới trên các lĩnh vực hoạt động. Kinh tế tiếp tục phát triển, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng và đạt tốc độ tăng trưởng khá, dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Tổng số thu ngân sách trên địa bàn 564,2 tỷ đồng, đạt 126% dự toán; tổng đầu tư ngân sách nhà nước cho các dự án giai đoạn 2021 - 2025 đạt 371 tỷ 625 triệu đồng...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng hoa, chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Tuy lần thứ nhất. Ảnh: Hiểu Minh

Đáng chú ý, công tác quản lý và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, từng bước hình thành đô thị văn minh, hiện đại. Hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo đáp ứng nhu cầu dân sinh. Trật tự, cảnh quan đô thị tiếp tục được cải thiện rõ nét. Quản lý tài nguyên, đất đai được chú trọng, từng bước đi vào nền nếp. Bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên, hiệu quả…

Từ những nền tảng đã có, nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Vĩnh Tuy xác định, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng về mọi mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phường thực hiện hiệu quả quy hoạch theo định hướng quy hoạch Thủ đô, tập trung hỗ trợ nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư phát triển đô thị và kinh tế, đặc biệt là các dự án có sử dụng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch. Đồng thời, tiến hành rà soát tổng thể quỹ đất công, đất nông nghiệp và đất do các tổ chức quản lý tạo lập quỹ đất sạch để ưu tiên đầu tư xây dựng các hạ tầng thiết yếu về văn hoá, y tế, thể thao, phát triển các trung tâm thương mại mới, cũng như xây dựng trụ sở cho các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Trao đổi với PV, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tuy Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh: “Mục tiêu, đến năm 2030, phường Vĩnh Tuy có hạ tầng đô thị hiện đại, thương mại, dịch vụ phát triển chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Cộng đồng công dân số văn minh, thích ứng với hiệu quả chuyển đổi số. Đến năm 2045, trở thành phường phát triển bền vững, giàu đẹp, đô thị hiện đại có tính kết nối cao, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của Thủ đô”.

Để đạt được mục tiêu đó, phường Vĩnh Tuy xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực ưu tiên, 3 khâu đột phá và 7 chương trình công tác toàn khóa.

“Phường tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa. Xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh. Bảo tồn, phát huy giá trị các địa điểm văn hóa, di tích trên địa bàn phường. Quan tâm đầu tư xây dựng mới, cải tạo, bảo tồn các công trình văn hoá, thể thao của phường. Mở rộng hợp tác, giao lưu về văn hoá. Tăng cường tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch; phát huy các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, nhất là văn hoá ứng xử. Tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức, trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội”, ông Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, phát huy sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vĩnh Tuy vững bước trên chặng đường mới, tận dụng thời cơ, xây dựng Phường Vĩnh Tuy ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, cùng Thủ đô và cả nước tiến vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.