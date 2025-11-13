Phượng Hoàng Đài Thượng: Nam chính không tệ như Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm "hỏi chấm"

HHTO - "Phượng Hoàng Đài Thượng" lên sóng khiến fan của Bành Tiểu Nhiễm vừa vui vừa lo. Khán giả ngóng đợi nhưng cũng e sợ vì đôi chính là "gấp đôi nước mắt Tây Châu".

Dựa trên tiểu thuyết Hoàng Hậu Của Ta, Phượng Hoàng Đài Thượng do Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm đóng chính sẽ lên sóng vào ngày 14/11. Bành Tiểu Nhiễm có tạo hình mặc trang phục đỏ gợi nhớ Tiểu Phong của Đông Cung. Nhậm Gia Luân tóc búi cao, mặc áo khoác lông có phần giống với Châu Sinh Thần trong Châu Sinh Như Cố (hay Trường An Như Cố). Trailer, teaser của Phượng Hoàng Đài Thượng không thiếu cảnh cặp đôi chính chĩa kiếm về đối phương, hiểu lầm khổ sở.

Đông Cung và Châu Sinh Như Cố đều có bối cảnh Tây Châu. Tiểu Phong và Châu Sinh Thần đều đi "bán muối" lấy nước mắt người xem. Vì thế, khán giả đã chuẩn bị tinh thần để khóc cùng "bộ đôi Tây Châu" năm nào, gọi Phượng Hoàng Đài Thượng bằng một cái tên khác - Đông Cung Như Cố để "cảnh báo" chính mình về những tình tiết "ngược luyến tàn tâm". Khán giả cũng hi vọng màn kết hợp của "bộ đôi Tây Châu" sẽ khuynh đảo màn ảnh như cách họ từng làm với Đông Cung và Châu Sinh Như Cố.

Cảnh nam nữ chính giằng xé, hiểu lầm, yêu hận không thể tránh. Tuy nhiên, khán giả theo dõi Phượng Hoàng Đài Thượng có thể yên tâm phần nào vì nguyên tác có kết viên mãn.

Fan liên tưởng đến 2 tác phẩm kinh điển là một chuyện, nhưng đoàn làm phim cố ý quảng bá phim theo hướng này là một câu chuyện khác. Nhất là khi Bành Tiểu Nhiễm từng không ít lần khẳng định muốn thoát ra khỏi "cái bóng" Tiểu Phong, người hâm mộ càng ái ngại khi ê-kíp phim luôn cố liên hệ Đông Cung và Phượng Hoàng Đài Thượng.

Việc đẩy các nội dung nói Tiêu Hoán (Nhậm Gia Luân) là Lý Thừa Ngân thứ hai cũng khiến fan phật ý vì bóp méo hình tượng nhân vật, đặc biệt là khán giả đã đọc nguyên tác. "Ngân đù" (biệt danh fan Việt đặt cho nam chính Đông Cung) tàn độc sát hại cả gia tộc của Tiểu Phong là hoàn toàn sai trái. Tiêu Hoán phải xuống tay với cha của Lăng Thương Thương vì ông ta là gian thần tạo phản. Chàng không điên cuồng như Lý Thừa Ngân, yêu Thương Thương lại càng yêu dân chúng và có trách nhiệm.

Gần đây nhất, khán giả cho rằng Bành Tiểu Nhiễm cũng bất bình với cách quảng bá "giật tít" cắt ghép như phim ngắn "3 xu" của đoàn phim. Tài khoản đoàn phim cắt đoạn nhá hàng kèm hashtag "Vợ mới cưới bỏ trốn cùng tình lang". Tuy nhiên, tình huống này là Lăng Thương Thương không muốn tuân theo cuộc hôn nhân sắp đặt với hoàng đế Tiêu Hoán. Thanh mai trúc mã (người bạn từ thuở nhỏ) của cô giúp cô chạy trốn, anh không phải tình nhân.

Hashtag của đoàn phim bị người hâm mộ phản đối thì ngay lập tức, Bành Tiểu Nhiễm đăng trạng thái chứa "100 dấu hỏi chấm" trên trang Weibo cá nhân kèm ảnh một ấm nước méo mó. Động thái của cô được cho là đang "cà khịa" đoàn phim Phượng Hoàng Đài Thượng bóp méo hình tượng nhân vật.

Các fan hi vọng khi phim chính thức lên sóng, ê-kíp sẽ có cách quảng bá tốt hơn. Bởi theo nguyên tác, xây dựng của Lăng Thương Thương và Tiêu Hoán đều thú vị. Người xem cũng trông chờ vào độ ăn ý của Bành Tiểu Nhiễm - Nhậm Gia Luân.

Phượng Hoàng Đài Thượng kể về Tiêu Hoán - đế vương trẻ giả danh thành Bạch Trì Phàm, tiếp cận Lăng Thương Thương - con gái của Lăng Tuyết Phong để tìm ra kẽ hở giành lại quyền lực trong tay ông ta và thái hậu. Cả hai cùng nhau hợp tác phá án nhưng lại nảy sinh hiểu lầm sau cái chết của sư phụ nàng. Sau này, hai người được sắp xếp kết hôn nhưng khúc mắc vẫn còn. Lăng Thương Thương và Tiêu Hoán tan rồi hợp, trải qua nhiều gian khó, vạch trần sự thật, đem đến thiên hạ thái bình.

Ngoài Bành Tiểu Nhiễm, Nhậm Gia Luân, dàn diễn viên của Phượng Hoàng Đài Thượng còn có nhiều cái tên quen như: Trương Diệu, Trần Ý Hàm, Uông Trác Thành, Hạc Nam, Lưu Mộng Nhuế...