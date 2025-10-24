Phương án tuyển sinh dự kiến của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026

HHTO - ĐH Bách khoa Hà Nội vừa công bố dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Theo đó, tổng chỉ tiêu của trường dự kiến vẫn giữ ổn định ở mức khoảng 9.880 sinh viên. Nhà trường tiếp tục duy trì 3 phương thức tuyển sinh chính gồm: xét tuyển tài năng, xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh

Phương thức xét tuyển tài năng gồm 3 hình thức. Thứ nhất là xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc được triệu tập vào đội tuyển dự thi Olympic quốc tế, khu vực sẽ được xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp.

Thứ hai là xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, AP hoặc IB. Điều kiện kèm theo là điểm trung bình học tập từng năm học THPT đạt từ 8.0 trở lên.

Thứ ba là xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Đối tượng là thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực Giỏi, đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật, hoặc là học sinh các trường, lớp chuyên.

Điểm hồ sơ năng lực của thí sinh được tính theo thang 100 điểm, gồm điểm tư duy tối đa 40 điểm (quy đổi từ điểm thi Đánh giá tư duy), điểm thành tích tối đa 50 điểm và điểm thưởng tối đa 10 điểm cho các chứng chỉ ngoại ngữ, thành tích văn - thể - mỹ hoặc hoạt động cộng đồng. Như vậy, ở cách tính này, ĐH Bách khoa Hà Nội đã bỏ điểm học bạ, thay vào đó là điểm thi đánh giá tư duy do chính Bách khoa tổ chức.

Phương thức xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy áp dụng cho thí sinh tham dự kỳ thi do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, đã tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng điểm do trường quy định.

Phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dành cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và đạt ngưỡng điểm sàn theo thông báo của trường. Đại học Bách khoa Hà Nội giữ nguyên 11 tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, A02, B00, D01, D04, D07, D26, D28, D29 và K01.

Tân sinh viên K70, Đại học Bách khoa Hà Nội nhập học. (Ảnh: Duy Thành)

Quy định về ngoại ngữ

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hợp lệ có thể quy đổi điểm hoặc được cộng điểm thưởng khi xét tuyển. Với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh như FL1 (Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ) và FL3 (Tiếng Trung Khoa học và Công nghệ), yêu cầu tối thiểu là chứng chỉ VSTEP trình độ B1 hoặc IELTS 5.0.

Đối với các chương trình liên kết đào tạo quốc tế như TROY-BA, TROY-IT, FL2 (Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế), thí sinh cần đạt trình độ tiếng Anh VSTEP B2 hoặc IELTS 5.5 trở lên.

Kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2026 tổ chức 3 đợt trên toàn quốc

Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên máy tính, mở rộng phạm vi trên toàn quốc. Dự kiến kỳ thi có ba đợt: đợt 1 diễn ra ngày 24-25/1/2026, đợt 2 ngày 14-15/3/2026 và đợt 3 ngày 16-17/5/2026.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi theo từng đợt, tương ứng với thời gian đăng ký lần lượt là từ ngày 5-15/12/2025, 5-15/2/2026 và 5-15/4/2026.

Kỳ thi được tổ chức tại 11 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy có thể được sử dụng để xét tuyển vào nhiều khối ngành như khoa học kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, tài chính - ngân hàng, y dược, công nghiệp và nông nghiệp.