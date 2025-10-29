Phụ nữ Công an TP Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công tác

TPO - Phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ CATP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Giám đốc CATP Hà Nội đề nghị Hội Phụ nữ CATP đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công tác Hội, nhất là trong công tác tuyên truyền, quản lý hội viên, phát động phong trào thi đua, đảm bảo mỗi hội viên đều là công dân số an toàn, văn minh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền tặng hoa, chúc mừng Đại hội.

Ngày 29/10, Hội Phụ nữ Công an thành phố (CATP) Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ CATP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội xác định mục tiêu chung với 6 nhóm chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp lớn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác Hội, phát huy vai trò, tiềm năng của hội viên trong mọi lĩnh vực công tác công an, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô vững mạnh toàn diện.

Đặc biệt là quyết tâm chính trị của Hội được thể hiện qua chủ đề Đại hội: "Phát huy truyền thống Công an Thủ đô anh hùng, Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và tham gia xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững bước trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Bà Lê Kim Anh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, bà Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Ban Công tác Phụ nữ Công an TP Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua.

Bà Kim Anh cho biết, các nữ cán bộ, chiến sĩ không ngại gian khổ, hiểm nguy khi trực tiếp đối mặt với tội phạm; sẵn sàng làm thêm ca, thêm giờ để phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính, công tác hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Chị em còn chủ động nhận diện, xử lý hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp phát sinh, đóng góp tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Theo CATP Hà Nội, với gần 4.000 hội viên, phụ nữ CATP Hà Nội đang công tác ở hầu hết các lĩnh vực, địa bàn. Trong môi trường làm việc đa dạng, áp lực, nhiều khó khăn, gian khổ và hiểm nguy, các cán bộ, hội viên phụ nữ vẫn luôn phát huy phẩm chất cần cù, sáng tạo, kiên định và bền bỉ, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhiều tập thể, cá nhân nữ chiến sĩ đã lập thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cho biết, trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai Công an địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ, chiến sĩ nữ đã tình nguyện xung phong đến nhận công tác tại địa bàn cơ sở, chủ động thích ứng với môi trường làm việc mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị Hội Phụ nữ CATP tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong từng lĩnh vực công tác, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là thước đo chủ yếu trong phong trào thi đua của Phụ nữ. Cụ thể hoá phong trào thi đua của Phụ nữ, gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công tác Hội, nhất là trong công tác tuyên truyền, quản lý hội viên, phát động phong trào thi đua, đảm bảo mỗi hội viên đều là công dân số an toàn, văn minh.

Tại Đại hội đã chỉ định Trung tá Vũ Thị Tứ - Trưởng ban Ban Phụ nữ CATP giai đoạn 2021-2025 giữ chức vụ Trưởng ban Ban Phụ nữ CATP nhiệm kỳ 2025-2030; Trung tá Nguyễn Thị Vân Hạnh - Phó Trưởng ban Ban Phụ nữ CATP giai đoạn 2021-2025 giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Phụ nữ CATP nhiệm kỳ 2025 - 2030.