Xã hội

Google News

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra mưa lũ tại Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
TPO - Trưa 8/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đi kiểm tra mưa lũ, chỉ đạo khắc phục vỡ đê bối tại Bắc Ninh.

Tại xã Tiên Lục vào 2h sáng 8/10, một đoạn đê bối đã bị vỡ dài khoảng 15 m. Hiện công tác phòng ngừa và khắc phục đã cơ bản hoàn thành, không ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Xã Tiên Lục có 16 km đê bối sông Thương. Do ảnh hưởng của bão số 11, nước sông đã tràn qua hầu hết đê bối trên địa bàn gây ngập 10/61 thôn của xã. Suốt đêm 7/10 đến rạng sáng 8/10, lực lượng phòng, chống lụt bão tại chỗ đã di chuyển, sơ tán nhân dân ở 10 thôn đến khu vực an toàn.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho biết, đoạn đê bị vỡ ở xã Tiên Lục dài khoảng 15 m, ảnh hưởng tới 7 thôn. Công tác khắc phục hậu quả được triển khai thực hiện tích cực, khẩn trương, bảo đảm tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Bắc Ninh, lũ hạ lưu sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang lên. Mực nước lúc 10h ngày 8/10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu (Bắc Ninh) 6,62 m, trên báo động 3 là 0,32 m, trên sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Cầu Sơn 17,71 m, trên báo động 3 là 1,71 m.

pho-thu.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiểm tra mưa lũ tại Bắc Ninh. Ảnh: VGP.

Thống kê ban đầu cho thấy mưa lũ đã làm 3 người chết (2 người do lũ cuốn, một người do sét đánh), 402 căn nhà thiệt hại, hư hỏng, gần 3. 000 ha đất nông nghiệp bị ngập úng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao cấp uỷ chính quyền các cấp, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh, nhất là lực lượng quân đội, công an đã nỗ lực hết mình cùng nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt, qua đó giảm thiểu tối đa về người và của do ngập lụt gây ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các cấp chính quyền ở Bắc Ninh cần có các phương án chủ động ứng phó với thiên tai, mưa bão, lụt thời gian tới. Trước mắt là khắc phục hậu trận lũ lụt lần này, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất.

Nguyễn Thắng
#Khắc phục hậu quả mưa lũ Bắc Ninh #Vỡ đê và phòng chống lụt bão #Ứng phó thiên tai và bão #Thiệt hại do mưa lũ #Vai trò của chính quyền và lực lượng chức năng #Tác động của bão số 11 #Bảo vệ người dân và tài sản #Quản lý và dự phòng thiên tai #Phản ứng của chính phủ trước thiên tai

