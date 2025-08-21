Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ công bố Chương trình Học viện AI Việt Nam

TPO - Chương trình Học viện AI Việt Nam được NVIDIA trực tiếp hỗ trợ giáo trình, chứng chỉ, bản quyền phần mềm và kĩ thuật DLI. Chương trình cũng nhận được sự đồng hành mạnh mẽ NIC, Tập đoàn BKAV và mạng lưới doanh nghiệp.

Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Lễ công bố Chương trình Học viện AI Việt Nam, ngày 21/8. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhận định sự kiện công bố Chương trình Học viện AI Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (người đứng thứ 4 từ trái sang) chủ trì thực hiện nghi thức khởi động Chương trình “Học viện AI Việt Nam”

Sự kiện đánh dấu một bước tiến lớn nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận quan trọng: Thỏa thuận cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và bán dẫn (tháng 9/2023); Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn NVIDIA (tháng 12/2024).

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao Tập đoàn NVIDIA, Đại học Bách khoa Hà Nội và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tiên phong hưởng ứng các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phổ cập kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI, khẳng định Chương trình Học viện AI Việt Nam là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa “ba nhà” - Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phó thủ tướng khẳng định đây là mô hình cần được nhân rộng, bởi không chỉ tạo ra cơ hội học tập, tiếp cận công nghệ cho hàng chục nghìn sinh viên mà còn gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo - nghiên cứu - ứng dụng, tạo sự cộng hưởng giữa đại học hàng đầu Việt Nam - Đại học Bách Khoa Hà Nội, tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới - Tập đoàn NVIDIA và hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia - NIC.

Để chương trình được triển khai hiệu quả, bền vững và tạo sức lan tỏa trên toàn quốc, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn NVIDIA tiếp tục đào tạo, chuyển giao tri thức, phát triển đội ngũ chuyên gia AI đạt chuẩn quốc tế; sớm nhân rộng mô hình “Học viện AI Việt Nam” trên toàn quốc; mở rộng hợp tác đầu tư, phát huy vai trò Trung tâm R&D và khai thác hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Đối với Đại học Bách khoa Hà Nội, yêu cầu đẩy nhanh đào tạo, chứng nhận giảng viên theo chuẩn quốc tế, tích hợp AI vào chương trình chính khóa, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp công nghệ để nâng cao năng lực số.

NIC cần tiếp phát huy vai trò “hạt nhân” của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; chủ động kết nối các viện,trường, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, các startup,... và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái AI toàn diện.

Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được NVIDIA lựa chọn trở thành đối tác đào tạo cấp chứng chỉ chính thức Deep Learning Institute (DLI-EP). Đây là kết quả sau thời gian hơn một năm thực hiện theo quy trình thẩm định của NVIDIA, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức trở thành thành viên trong mạng lưới đối tác quốc tế của NVIDIA (NPN - Nvidia Partner Network) vào ngày 11/6.

Ông Vũ Mạnh Cường - Giám đốc khách hàng doanh nghiệp NVIDIA Việt Nam - chia sẻ, chương trình đào tạo chứng chỉ DLI của NVIDIA đã được triển khai thành công tới nhiều sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nổi bật tại Việt Nam, NVIDIA đã phối hợp với Tập đoàn FPT hoàn thành đào tạo cho 6.000 nhân sự trong 6 tháng. Những kết quả tích cực cho thấy chương trình rất có triển vọng để đào tạo nhân sự AI Việt Nam.

Chương trình “Học viện AI Việt Nam" được NVIDIA trực tiếp hỗ trợ giáo trình, chứng chỉ, bản quyền phần mềm và kĩ thuật DLI, giúp học viên tiếp cận công nghệ AI tiên tiến nhất thế giới. Chương trình cũng nhận được sự đồng hành mạnh mẽ NIC, Tập đoàn BKAV và mạng lưới doanh nghiệp trong việc tư vấn chủ trương, chính sách đào tạo, hỗ trợ truyền thông, kết nối nguồn lực trong nước và quốc tế,...

PGS. Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội - nhấn mạnh, chương trình không chỉ được kỳ vọng đào tạo nhân lực AI chất lượng cao mà còn hình thành mạng lưới chuyên gia AI vững mạnh tại Việt Nam.