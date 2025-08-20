AI gây rủi ro về bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư trong lĩnh vực ngân hàng

TPO - Một số nghiên cứu cho thấy, đến năm nay, khoảng 45% doanh số bán hàng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng được thực hiện trên các nền tảng số. Tuy nhiên, trong lĩnh vực ngân hàng, AI cũng gây ra nhiều rủi ro liên quan đến bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư; vấn đề pháp lý và đạo đức trong sử dụng AI...

45% doanh số bán hàng ngân hàng được thực hiện trên nền tảng số

Tọa đàm với chủ đề “Ứng dụng AI trong truyền thông chính sách và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng” ngày 20/8, TS. Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - cho biết, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên công nghệ, khi AI không còn là công cụ, mà đã trở thành một động lực cốt lõi định hình lại mọi ngành nghề.

Với ngành ngân hàng, sự bùng nổ của AI đang mở ra cơ hội đột phá trong nhiều mảng hoạt động, trong đó có truyền thông chính sách và phát triển dịch vụ, sản phẩm. Việc ứng dụng AI không chỉ giúp tăng hiệu suất công việc, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, mà còn góp phần tăng cường an toàn hệ thống tài chính.

"Một số nghiên cứu cho thấy, đến năm 2025, khoảng 45% doanh số bán hàng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng được thực hiện hoàn toàn trên các nền tảng số, không cần sự hiện diện tại các điểm giao dịch truyền thống. Đây là kết quả của quá trình số hóa sâu rộng, trong đóAI đóng vai trò trung tâm giúp phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình và cá nhân hóa dịch vụ", ông Hùng cho biết.

TS. Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Lợi ích do AI mang lại cho các ngân hàng là rất lớn, song cũng đặt các ngân hàng trước yêu cầu tái định hình lại hoàn toàn hoạt động.

PGS, TS. Phạm Mạnh Hùng - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - cho hay, cách mạng công nghệ 4.0 dẫn đến sự xuất hiện của nhiều vị trí công việc mới trong ngành tài chính.

Sự thay đổi chóng mặt của công nghệ cũng khiến ngành ngân hàng đứng trước nguy cơ thiếu hụt nhân lực có trình độ chuyên môn sâu về công nghệ thông tin (nhân lực có sự kết hợp giữa kiến thức tài chính và năng lực công nghệ). Đây cũng là tình trạng chung trên toàn cầu.

Theo ông Hùng, dự báo từ nay đến năm 2030, có khoảng 1 tỷ lao động trên toàn cầu đứng trước yêu cầu phải đào tạo lại do công nghệ làm thay đổi bản chất của công việc.

Thận trọng liên quan đến rủi ro bảo mật

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, trong lĩnh vực ngân hàng, AI cũng gây ra nhiều rủi ro liên quan đến bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư; nguy cơ lệ thuộc vào thuật toán, dẫn đến sai lệch thông tin nếu không được kiểm chứng; vấn đề pháp lý và đạo đức trong sử dụng AI...

Cùng chung nhận định này, TS. Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh đến những thách thức về an ninh mạng, bảo mật dữ liệu, nguy cơ tin giả (Deepfake) và các rủi ro về đạo đức AI là những rào cản hữu hình. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư lớn, thiếu hụt nhân sự AI chất lượng cao, hành lang pháp lý chưa theo kịp công nghệ, và vấn đề "hộp đen" (black box) của AI khi ra quyết định (vì các nhà phát triển AI muốn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ) cũng là những rào cản.

Quang cảnh tọa đàm.

Để thúc đẩy ứng dụng AI trong ngành ngân hàng, thời gian tới, TS. Nguyễn Quốc Hùng đề xuất cần ưu tiên xây dựng và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức phát triển và ứng dụng AI, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và phục vụ con người.

Bên cạnh đó, cân nhắc thành lập Hội đồng Đạo đức AI nội bộ để giám sát các dự án trọng yếu; chủ động tăng cường hợp tác giữa các ngân hàng, công ty Fintech, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý để chia sẻ kinh nghiệm, dữ liệu (trong phạm vi cho phép) và cùng phát triển các giải pháp AI an toàn, hiệu quả.

Về công nghệ và dữ liệu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, cần ưu tiên nguồn lực đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, có khả năng mở rộng và bảo mật cao để làm nền tảng vững chắc cho việc triển khai các ứng dụng AI phức tạp, đảm bảo dữ liệu luôn được bảo vệ an toàn.