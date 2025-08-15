Cú bắt tay 'ông lớn' công nghệ

TPO - Sự hội tụ giữa điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng đang mở ra một kỷ nguyên mới - nơi doanh nghiệp có thể đổi mới nhanh hơn, thông minh hơn, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với rủi ro lớn hơn bao giờ hết.

Tại tọa đàm “Kiến tạo tương lai số: Oracle Cloud, AI, GPU và Hành trình Việt Nam”, do CTCP An ninh Mạng Quốc tế (ICS) tổ chức, các chuyên gia trong và ngoài nước đã phân tích những điểm nóng của bức tranh công nghệ, từ xu hướng AI tạo sinh, bảo mật dữ liệu đến việc xây dựng nền tảng số an toàn.

Biết sử dụng AI an toàn là yếu tố sống còn

Tọa đàm quy tụ chuyên gia hàng đầu bàn về ba trụ cột định hình tương lai số gồm điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng. Các diễn giả đi sâu vào thách thức mà doanh nghiệp Việt đang đối mặt như thiếu hạ tầng GPU mạnh để huấn luyện AI, rủi ro an ninh khi chuyển dịch lên đám mây và bài toán quản lý môi trường đa đám mây phức tạp.

Nhiều câu hỏi “nóng” được đặt ra: Ứng dụng AI dựa trên dữ liệu vị trí cho logistics, bán lẻ, du lịch - rào cản về hạ tầng và dữ liệu? Khi AI và cloud phát triển, làm sao phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng tinh vi? Doanh nghiệp Việt cần gì để tối ưu vận hành, kiểm soát chi phí trên nền tảng cloud thế hệ mới? Giải pháp nào cân bằng giữa tự động hóa phòng thủ bằng AI và nguy cơ bị tấn công bởi AI độc hại?

Các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm.

Ông Paul Ting - Chủ tịch HĐQT HyperG Smart Security (Singapore) - nhận định: “Trên thực tế, khi áp dụng công nghệ mới, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là dữ liệu chưa đầy đủ. AI dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ. Quan trọng nhất là con người sử dụng và vận hành nó hiệu quả”.

Bảo mật là câu chuyện “nóng” nhất trong ứng dụng AI, theo bà Vũ Thị Vinh - Giám đốc vận hành Học viện AIUni, đơn vị được mệnh danh “bình dân học vụ số quốc gia”. Vì vậy, đào tạo người dùng biết cách sử dụng AI an toàn, hiểu nền tảng công nghệ là yếu tố sống còn trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Ông Nguyễn Hữu Trung - CEO Cystack Cybersecurity - cảnh báo một thực tế đáng lo ngại, phần lớn các nền tảng chatbot và AI tạo sinh hiện thuộc sở hữu các công ty nước ngoài.

“Mỗi khi người dùng ở Việt Nam nhập thông tin để hỏi ChatGPT hay các chatbot tương tự, đồng nghĩa với việc đưa dữ liệu ra khỏi lãnh thổ. Chúng ta không thể biết chắc các công ty này sẽ dùng thông tin ra sao, dù họ có cam kết bảo mật. Nguy cơ còn lớn hơn khi AI giả mạo giọng nói, hình ảnh có thể vượt qua các hệ thống nhận dạng sinh trắc học,” ông nói.

Cùng nhau kiến tạo tương lai số

Theo ông Võ Trung Âu - Tổng Giám đốc ICS - trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây và an ninh mạng là thứ kiến tạo tương lai số và đang định hình lại mọi lĩnh vực, từ kinh doanh, giáo dục đến y tế và giao thông.

Việt Nam đang ở ngã tư quan trọng: cơ hội bứt phá hoặc nguy cơ tụt hậu. Tương lai số không phải là điều chúng ta chờ đợi mà chúng ta cùng nhau xây dựng.

ICS khẳng định vị thế tiên phong trong an ninh mạng, không chỉ cung cấp công nghệ, mà còn tư vấn chiến lược toàn diện từ đánh giá rủi ro, xây dựng hệ thống giám sát đến ứng cứu sự cố.

Ông Võ Trung Âu, Tổng Giám đốc ICS khẳng định, trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây và an ninh mạng là thứ kiến tạo tương lai số.

Dịp này, các bên ký kết 6 thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa ICS với Oracle, HyperG, Cystack, LocaAI, AIUni và IRTECH. Các thỏa thuận này hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái số an toàn, bảo mật, tối ưu hóa hiệu suất vận hành và mở rộng ứng dụng AI, điện toán đám mây vào thực tiễn.

Ông Đào Huy Hoàng, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần an ninh mạng Quốc tế ICS (đứng giữa) ký kết hợp tác với đại diện Oracle Cloud và HyperG Smart Security

Ông Võ Trung Âu chia sẻ: “Đây không chỉ là một sự kiện ký kết, mà là tuyên bố về tầm nhìn. Tương lai số của Việt Nam sẽ được kiến tạo bởi một hệ sinh thái, trong đó ICS đóng vai trò kết nối các nền tảng hàng đầu thế giới với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp Việt, để chuyển đổi số nhanh, an toàn và bền vững”.