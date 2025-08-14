Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Chuyển đổi số là khâu đột phá, phải 'bắt tay ngay vào công việc, không chờ đợi'

Trường Phong
TPO - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động chuyển đổi số, coi đây là một trong những khâu đột phá trong triển khai nhiệm vụ. Bởi vậy, hệ thống MTTQ Việt Nam trong quá trình triển khai cần đảm bảo nguyên tắc kế thừa, tránh lãng phí và phải bắt tay ngay vào công việc, không chờ đợi.

Sáng 14/8, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trì cuộc làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và một số đơn vị liên quan về hoạt động chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Cùng dự cuộc làm việc có ông Phạm Đại Dương - Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Tổ phó tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về chuyển đổi số; lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Tập đoàn FPT, Tập đoàn Viettel.

tienphong-148mrsha.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV.

Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện chuyển đổi số Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025-2027 nêu rõ, mục tiêu chung là tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong Đề án chuyển đổi số các cơ quan đảng, Chương trình hành động số 01 của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 57.

Kế hoạch đặt mục tiêu, sẽ tổ chức, xây dựng hạ tầng và nền tảng số bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại và thông suốt. Tăng cường ứng dụng công nghệ số để đổi mới quy trình nghiệp vụ, thúc đẩy kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đảm kết nối liên thông dữ liệu giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ quan đảng, các cơ quan nhà nước.

tienphong148mrsha1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: PV.

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Tập đoàn FPT nêu, thời gian tới cần hoàn thiện Đề án Chuyển đổi số MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên cơ sở kết quả khảo sát tại MTTQ Việt Nam và 5 tổ chức chính trị- xã hội; cập nhật các nhiệm vụ của Kế hoạch 02-KH/BCĐTW, Nghị quyết 71/NQ-CP, Nghị quyết 214/NQ-CP; đồng thời xây dựng kiến trúc Mặt trận số 3.0; xây dựng Chiến lược dữ liệu cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động chuyển đổi số, coi đây là một trong những khâu đột phá trong triển khai nhiệm vụ. Bởi vậy, hệ thống MTTQ Việt Nam trong quá trình triển khai cần đảm bảo nguyên tắc kế thừa, tránh lãng phí và phải bắt tay ngay vào công việc, không chờ đợi.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng gợi mở, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan cần tăng cường công tác phối hợp và có phân công cụ thể công việc, xác định tiến độ, lộ trình triển khai nhằm đảm bảo yêu cầu thông tin, chế độ báo cáo theo quy định chung của Ban Chỉ đạo.

Trường Phong
