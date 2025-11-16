Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Tiền Phong giữ được phẩm chất dám nghĩ, dám làm, dám đi trước

TP - “Bây giờ, làm báo không chỉ cần “lửa” mà còn cần công nghệ. Làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra rất nhanh, không ai đứng ngoài được. Nếu biết tận dụng, đây chính là cơ hội vàng để Tiền Phong cất cánh một lần nữa”, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc gửi gắm kỳ vọng nhân dịp kỷ niệm 72 năm Báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 – 16/11/2025).

Cái chất của Tiền Phong

Thưa Phó Thủ tướng, trong 72 năm qua, báo Tiền Phong đã đồng hành cùng các phong trào cách mạng của thanh niên, tiên phong trong nhiều xu hướng làm báo. Phó Thủ tướng đánh giá thế nào về vai trò và truyền thống của Tiền Phong trong chặng đường vừa qua?

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc

Tiền Phong là tờ báo ra đời trong khói lửa kháng chiến, trưởng thành cùng đất nước và gắn bó máu thịt với phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam. Trải qua 72 năm, Tiền Phong không chỉ là “ngọn cờ tiên phong” của tuổi trẻ, mà còn là một trong những tờ báo sớm thể hiện tinh thần đổi mới, phản ánh hơi thở cuộc sống và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội. Nhiều thế hệ phóng viên Tiền Phong đã dấn thân nơi tuyến đầu, có mặt ở mọi miền đất nước, góp phần đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến gần với nhân dân – bằng những bài viết sinh động, thuyết phục và giàu cảm xúc.

Trong hành trình phát triển, Tiền Phong không chỉ thông tin, tuyên truyền mà còn tạo ra những phong trào xã hội có sức lan tỏa lớn, như Chủ Nhật đỏ, Nâng bước thủ khoa, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Hoa hậu Việt Nam, Ngày Thẻ Việt Nam… Những hoạt động đó thể hiện bản lĩnh sáng tạo, năng lượng trẻ trung và tinh thần dấn thân đặc trưng của Tiền Phong.

“Bây giờ, làm báo không chỉ cần “lửa” mà còn cần “công nghệ”. Làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra rất nhanh, không ai đứng ngoài được. Nếu biết tận dụng, đây chính là cơ hội vàng để Tiền Phong cất cánh một lần nữa”. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc

Đặc biệt, trong bối cảnh báo chí đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới, Tiền Phong vẫn giữ được phẩm chất đáng quý nhất: Dám nghĩ, dám làm, dám đi trước. Đó chính là “chất” của Tiền Phong – và cũng là điều đất nước đang rất cần ở mỗi cơ quan báo chí hôm nay.

“Xa lộ” mới cho đổi mới

Báo chí nói chung, Tiền Phong nói riêng đang đứng trước làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ. Theo Phó Thủ tướng, đâu là con đường để một tờ báo trẻ trung như Tiền Phong phát huy được lợi thế của mình trong kỷ nguyên mới?

Như tôi đã nói, Tiền Phong luôn giữ được cái “chất trẻ” rất đặc biệt – luôn có sự hừng hực của tuổi thanh xuân, dám nói, dám làm, dám đi đầu. Nhưng bây giờ, làm báo không chỉ cần “lửa” mà còn cần “công nghệ”. Làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra rất nhanh, không ai đứng ngoài được. Nếu biết tận dụng, đây chính là cơ hội vàng để Tiền Phong cất cánh một lần nữa.

“Với Tiền Phong, điều đó có nghĩa là phải “chuyển đổi số trong đầu” trước khi chuyển đổi số bằng công nghệ. Phải thay đổi cách sản xuất tin bài, cách vận hành tòa soạn, cách tiếp cận độc giả – nhất là giới trẻ, vốn là lực lượng sống trong môi trường số, thích sự chân thực, nhanh, mới và có chiều sâu”. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc

Hôm dự Ngày Thẻ Việt Nam của báo Tiền Phong, tôi rất ấn tượng với cách tổ chức sự kiện – trẻ trung, sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tôi nghĩ, đó chính là hình ảnh của một tòa soạn đang chuyển mình. Báo chí thời nay không chỉ viết và in, mà còn kể chuyện bằng video, podcast, dữ liệu, hình ảnh tương tác, và hơn hết là bằng cảm xúc – thứ mà công nghệ không thể thay thế được.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trải nghiệm tại gian hàng Ngày Thẻ Việt Nam 2025

Điều đáng mừng là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị – nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đã mở ra một “xa lộ” mới cho đổi mới. Đây là nghị quyết không chỉ dành cho các nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ, mà còn tạo không gian phát triển rất lớn cho báo chí và truyền thông. Vì trong thời đại này, báo chí chính là một phần quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo – nơi lan tỏa tri thức, truyền cảm hứng, kết nối con người với những giá trị mới.

Nếu nhìn rộng ra, Nghị quyết 57 chính là lời nhắc rằng: đổi mới phải bắt đầu từ con người, từ tư duy làm việc, và từ cách tiếp cận vấn đề. Với Tiền Phong, điều đó có nghĩa là phải “chuyển đổi số trong đầu” trước khi chuyển đổi số bằng công nghệ. Phải thay đổi cách sản xuất tin bài, cách vận hành tòa soạn, cách tiếp cận độc giả – nhất là giới trẻ, vốn là lực lượng sống trong môi trường số, thích sự chân thực, nhanh, mới và có chiều sâu.

Tôi mong Tiền Phong không chỉ đi theo xu hướng, mà còn định hình xu hướng. Có thể thử nghiệm những mô hình báo chí mới – tòa soạn hội tụ, bản tin dữ liệu, các sản phẩm chuyên biệt cho từng nhóm độc giả – để mỗi nội dung Tiền Phong sản xuất đều có giá trị lan tỏa xã hội. Báo chí bây giờ phải vừa là người kể chuyện, vừa là người dẫn dắt, và cũng là người đồng hành cùng công chúng trong hành trình đổi mới đất nước.

Tôi rất tin tưởng rằng, với truyền thống tiên phong, với đội ngũ trẻ và tâm huyết, Tiền Phong sẽ không chỉ thích ứng, mà còn vươn lên dẫn đầu trong kỷ nguyên số, đúng với tinh thần Nghị quyết 57 đã đặt ra – “lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển đất nước”. Báo Tiền Phong hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu của một tờ báo trẻ, hiện đại, sáng tạo, và luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, để vừa “nóng” với thời cuộc, vừa “sáng” trong định hướng.

Cầu nối niềm tin

Phó Thủ tướng có thể chia sẻ thêm về những kỳ vọng, yêu cầu mà ông đặt ra đối với báo Tiền Phong trong giai đoạn tới – đặc biệt trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân, nhất là giới trẻ?

Tôi nghĩ, trong thời đại hôm nay, báo chí phải là cầu nối niềm tin. Tiền Phong càng phải thể hiện vai trò này rõ nét hơn, bởi bạn đọc của báo phần lớn là thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ, những người sẽ quyết định diện mạo đất nước trong 10 - 20 năm tới.

Khi đưa các chủ trương, đường lối của Đảng đến với người dân, điều quan trọng nhất, làm sao để người đọc hiểu, tin và muốn hành động. Muốn vậy, thông tin phải chính xác, kịp thời, dễ hiểu, nhưng cũng phải truyền cảm hứng. Tiền Phong cần tiếp tục phát huy phong cách viết sâu, viết sáng tạo, có chiều sâu tư tưởng và góc nhìn nhân văn, để mỗi bài báo không chỉ truyền đạt chính sách, mà còn gợi mở khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc.

Tôi cũng mong muốn Tiền Phong tiếp tục phát huy vai trò người bạn đồng hành của thanh niên, cổ vũ những giá trị tốt đẹp, đấu tranh với cái xấu, cái sai; đồng thời, là diễn đàn mở cho các ý tưởng phát triển, sáng kiến cải cách, đổi mới sáng tạo của lớp trẻ Việt Nam...

Tôi tin rằng, với đội ngũ phóng viên tâm huyết, giàu sức trẻ, với truyền thống dấn thân và đổi mới, báo Tiền Phong sẽ tiếp tục xứng đáng với tên gọi của mình – luôn đi trước, mở đường và lan tỏa năng lượng tích cực đến xã hội.

Xin cảm ơn Phó Thủ tướng!