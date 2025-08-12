Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo ‘khẩn’ vụ hơn 10 năm chưa làm xong tuyến đường dài 2 km

TPO - Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã chỉ đạo ban quản lý dự án khắc phục ngay tuyến đường thi công rồi “bỏ dở” hơn chục năm qua, gây bức xúc trong dân.

Liên quan dự án mở rộng và nâng cấp đường Y Ngông, đoạn Mai Xuân Thưởng - Tỉnh lộ 1 (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) dài hơn 2 km nhưng hơn 10 năm vẫn chưa xong, sáng 12/8, ông Nguyễn Quốc Đồng - Quyền Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc liên quan dự án tại buổi họp báo thường kỳ của UBND tỉnh này.

Đoạn đường còn 188,5m nhưng hơn 10 năm chưa thi công.

Theo ông Đồng, dự án kéo dài là do nhiều nguyên nhân, chủ yếu thiếu vốn. Cụ thể, dự án được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt năm 2010. Theo thiết kế, lòng đường có chiều rộng 14 m và vỉa hè rộng 6 m ở hai bên, với chỉ giới đường đỏ 26 m. Tổng mức đầu tư cho dự án hơn 42 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng gần 6 tỷ đồng (chiếm 14% tổng mức đầu tư). Nhưng khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ thực tế cho 188 hộ dân và 2 tổ chức, số chi phí giải phóng mặt bằng tăng lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Năm 2017, UBND tỉnh phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy mô đầu tư và cơ cấu tổng mức đầu tư (chỉ giới 26m) nhưng thực hiện đầu tư ở giai đoạn 1 gồm mặt đường và bó vỉa hai bên (chiều rộng 11,10m), chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 2,5 tỷ đồng (chiếm 5,93% tổng mức đầu tư).

Tuy nhiên, tài sản đã được kiểm kê và lập phương án từ năm 2012 chung cho toàn bộ diện tích chỉ giới (26m) nên không thể tách riêng phần tài sản thuộc phạm vi 11,1m. Chưa kể, vào năm 2022, Trung tâm phát triển quỹ đất Buôn Ma Thuột đã có khái toán chi phí bồi thường, hỗ trợ chậm chi trả (chỉ giới 26m) là 108,8 tỷ đồng; còn khái toán theo chỉ giới 11,1m thì 36,92 tỷ đồng.

Đoạn đường hư hỏng, gây khó khăn cho người dân đi lại.

Trước vướng mắc trên, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh kiến nghị Sở Tài chính sớm phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (đối với đoạn đã thi công, được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, đã bàn giao đưa vào sử dụng - UBND tỉnh đã cho chủ trương quyết toán vào năm 2023).

Đối với đoạn còn lại chưa thi công và phạm vi nút giao với đường Tỉnh lộ 1, Ban đề nghị UBND tỉnh cho phép thực hiện khi triển khai giai đoạn 2 của dự án theo đúng chỉ giới quy hoạch được duyệt 26m.

Liên quan đến dự án này, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh phải có giải pháp khắc phục trước mắt để người dân đi lại.

“Đây là đường huyết mạch, giảm tải cho Tỉnh lộ 1, người dân rất mong chờ. Việc này nằm trong tầm tay của Ban quản lý, phải có phương án xử lý trước mắt để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân”, ông Thái nói.

Trước đó, Báo Tiền Phong có bài phản ánh về nỗi khổ của người dân khi đi qua đoạn Mai Xuân Thưởng - Tỉnh lộ 1. Đoạn đường có tổng chiều dài hơn 2,1 km nhưng làm hơn 10 năm vẫn chưa xong, nhất là phạm vi nút giao với đường Tỉnh lộ 1 còn 188,5m nhưng chưa thi công.