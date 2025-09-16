Phim Tết 2026: Tuấn Trần - Phương Anh Đào tái hợp, đối đầu phim mới của Trấn Thành

HHTO - Những dự án phim Tết 2026 đã bắt đầu lộ diện, trong đó không thể thiếu "ngựa chiến" Trấn Thành với phim mới, cùng với việc cặp đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào tái hợp.

Chỉ còn vài tháng nữa, Tết Bính Ngọ 2026 sẽ đến và đồng nghĩa với việc khán giả sắp sửa đón chào một mùa phim Tết hoành tráng nữa. Trong dịp Tết lần này, hàng loạt dự án thú vị đã được "bật đèn xanh" và đang được sản xuất nước rút, hứa hẹn tạo nên cuộc chiến phim Tết mãn nhãn không thua kém gì những năm về trước.

Thỏ Ơi

Trấn Thành luôn là một trong những cái tên được mong đợi mỗi mùa phim Tết, và Tết năm 2026 cũng không ngoại lệ. Vừa qua, Trấn Thành đã công bố dự án Thỏ Ơi, thuộc thể loại drama, tâm lý chứ không chỉ thiên về hài kịch như Bộ Tứ Báo Thủ. Ngoài ra, nam đạo diễn cũng giấu kỹ thông tin dàn diễn viên, chỉ tiết lộ họ là những cái tên trẻ, đầy nhiệt huyết, có phong cách sống thời thượng.

Báu Vật Trời Cho

Sau thành công của Mai, bộ đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào sẽ có dịp tái hợp trong dự án phim Tết mang tên Báu Vật Trời Cho. Bộ phim của Lê Thanh Sơn (đạo diễn Em Chưa 18 một thời) ban đầu gây chú ý với hình ảnh chiếc thuyền buôn lớn đậm chất miền Tây, thêm vào đó là câu chuyện mang yếu tố gia đình, của sự sum vầy và tha thứ. Ngoài Tuấn Trần - Phương Anh Đào, dàn diễn viên còn có nhiều cái tên "bảo chứng" như NSND Kim Xuân, Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan, Ma Ran Đô, Võ Tấn Phát... được kỳ vọng tạo nên những màn diễn xuất đi vào lòng người.

Mùi Phở

Mùa phim Tết 2026 còn có màn "ra sân" của Thu Trang với dự án phim Mùi Phở. Trong thời gian qua, màn kết hợp của Thu Trang và nghệ sĩ Xuân Hinh được khán giả mong ngóng, nhất là sau khi nghệ sĩ Xuân Hinh đã đăng tải thông tin hoàn thành ghi hình bộ phim. Theo như tên gọi, phim sẽ xoay quanh món phở trứ danh của Việt Nam, cùng những câu chuyện về gia đình, văn hóa đậm chất Tết.

Ngoài Mùi Phở, Thu Trang còn một dự án nữa hứa hẹn gây bùng nổ năm 2026 mang tên Ai Thương Ai Mến. Ngay khi công bố tuyển chọn diễn viên, Ai Thương Ai Mến đã gây chú ý bởi phần hình ảnh đậm chất miền Tây dân dã, cùng nhân vật chính là hai cô gái. Tiếp tục ngồi ghế đạo diễn, Thu Trang được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của Nụ Hôn Bạc Tỷ vào năm 2025, khiến mùa phim Tết sắp tới thêm phần rộn ràng.

Ngoài ra, một bộ phim nữa thuộc thể loại kinh dị đã công bố chọn dịp Tết, nhưng là Tết 2027 để ra mắt. Sau Cám, ProductionQ tiếp tục đào sâu vào thế giới phim với dự án Tấm: Hoàng Cung Dị Truyện. Với yếu tố kinh dị kết hợp cổ trang, cung đấu, giai thoại về nàng Tấm sẽ có nhiều lát cắt sáng tạo, mới lạ, hứa hẹn cuốn hút như cách Cám đã làm được.

Trong lúc đó, đường đua phim Tết 2026 vẫn còn "mở cửa" chờ đón thêm những dự án đặc sắc khác nữa. Liệu bên cạnh Trấn Thành, Thu Trang... sẽ còn "ngựa chiến" nào gia nhập đường đua phim Tết 2026 sắp tới?