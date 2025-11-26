Phim Nhật lập kỷ lục ăn khách nhất mọi thời đại, chiếu nửa năm vẫn chưa rời rạp

HHTO - Bộ phim này đã lập kỷ lục doanh thu cao nhất Nhật Bản và vẫn chưa chịu rời rạp sau gần nửa năm.

Sau 22 năm, thị trường điện ảnh Nhật Bản chính thức đón chào ngôi vương phòng vé mọi thời đại mới. Bộ phim mang tên Quốc Bảo (hay Kokuho) đã làm nên điều không tưởng, trở thành phim "người đóng" (live-action) có doanh thu cao nhất mọi thời đại sau gần nửa năm trụ rạp.

Cụ thể, Quốc Bảo đã vượt qua con số doanh thu 17,35 tỷ yên (hơn 2931 tỷ đồng) của dự án Bayside Shakedown 2 năm 2003, trở thành phim "người đóng" ăn khách nhất Nhật Bản. Tính đến hiện tại, phim Quốc Bảo đã có hơn 12 triệu lượt khán giả ra rạp thưởng thức, thu về tổng doanh thu 17,4 tỷ yên (hơn 2940 tỷ đồng) và được dự đoán sẽ còn tăng cao.

Thêm vào đó, nếu tính toàn bộ nền điện ảnh Nhật Bản (bao gồm cả hoạt hình), Quốc Bảo đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng doanh thu cao nhất. Đồng thời, đây cũng là dự án ăn khách thứ tư trong năm 2025 sau Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành - Phần 1, Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc và Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn.

Quốc Bảo vượt doanh thu Bayside Shakedown 2, sở hữu doanh thu cao nhất cho mảng phim "người đóng".

Khởi chiếu từ ngày 6/6, phim Quốc Bảo thu hút lượng khán giả khủng ra rạp. Bằng chứng là sau gần nửa năm (172 ngày) cho đến nay, phim vẫn đang trụ rạp với lượng người xem ổn định, thậm chí được dự đoán sẽ còn chiếu đến tận dịp Tết. Dự án của đạo diễn Lee Sang Il từng giành giải thưởng tại LHP Quốc tế Vancouver, xoay quanh cậu bé 14 tuổi Kikuo. Sau khi cha mình - thủ lĩnh một băng đảng yakuza khét tiếng qua đời, Kikuo được nhận nuôi bởi một nam nghệ sĩ chuyên loại hình kabuki truyền thống. Tại đây, Kikuo dần trưởng thành và quyết tâm theo đuổi mô hình nghệ thuật này.

Những khung hình nghệ thuật trong Quốc Bảo.

Bên cạnh cốt truyện đậm chất văn hóa cùng những góc quay tinh xảo, Quốc Bảo còn gây sốt khi đánh dấu màn kết hợp của hai mỹ nam được yêu thích nhất nhì Nhật Bản - Ryo Yoshizawa (trong vai Kikuo trưởng thành) và Ryusei Yokohama (trong vai Shunsuke, con trai của Hanjiro). Đặc biệt, vai nghệ nhân Hanjiro còn gây chú ý khi được thể hiện bởi ngôi sao đẳng cấp quốc tế Ken Watanabe. Hiện tại, Quốc Bảo đã được phía điện ảnh Nhật gửi tranh giải Oscar tại hạng mục Phim nước ngoài, hứa hẹn là đối thủ hàng đầu và có nhiều khả năng chiến thắng.