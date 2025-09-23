Phim Nhật Bản ăn khách nhất mọi thời đại

TPO - Trong hơn hai tháng ra rạp, “Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành” đẩy lùi cái tên tiền nhiệm để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Sau mùa phim hè sôi động, phòng vé Bắc Mỹ đang trong giai đoạn ảm đạm. Thống trị rạp chiếu hiện tại không phải tác phẩm Hollywood, mà là bộ phim đến từ Nhật Bản - Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle).

Sau khi có màn ra mắt ấn tượng vào ngày 12/9 với 70,6 triệu USD, doanh số bán vé của Vô hạn thành giảm sâu, chỉ mang về 17,3 triệu USD (giảm đến 75%) trong tuần thứ 2 chiếu rạp Bắc Mỹ. Dẫu vậy, vì không có đối thủ mạnh nào, bộ anime này tiếp tục giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần.

Tính đến ngày 22/9, Vô hạn thành mang về tổng cộng 103 triệu USD ở Bắc Mỹ, trở thành anime có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé khu vực này. Phim hoạt hình của đạo diễn Haruo Sotozaki kiếm được thêm 451 triệu USD từ các thị trường khác (tính cả Nhật Bản), nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 555 triệu USD.

Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành là điện ảnh Nhật Bản ăn khách nhất mọi thời đại.

Như vậy, đúng như dự đoán từ trước, Vô hạn thành xô đổ kỷ lục của Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mugen Train, với 507 triệu USD vào năm 2020) để trở thành anime có doanh thu cao nhất mọi thời đại, cũng là phim điện ảnh Nhật Bản ăn khách nhất mọi thời đại.

Ở Nhật Bản, theo cập nhật mới nhất vào sáng 22/9, Vô hạn thành đạt 23.621.279 lượt khán giả sau 66 ngày công chiếu, kiếm được tổng doanh thu nội địa là 34,01 tỷ yên (khoảng 229 triệu USD).

Phim vượt Vùng đất linh hồn (31,68 tỷ yên ~ 211 triệu USD) để trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu nội địa cao thứ hai mọi thời đại, chỉ xếp sau Chuyến tàu vô tận (40,75 tỷ yên ~ 271 triệu USD).

Trong khi liên tục xô đổ kỷ lục ở quốc tế, số phận siêu phẩm diệt quỷ ở Việt Nam có phần hẩm hiu. Phim vốn được kỳ vọng trở thành hoạt hình ăn khách nhất năm, thậm chí có doanh thu cao nhất từ trước đến nay, nhưng hiện chưa vượt được mốc 140 tỷ đồng.

Theo Box Office Việt Nam, sau ba ngày cuối tuần, Vô hạn thành mang về thêm 277.979.000 đồng, nâng tổng số tiền kiếm được lên 138,8 tỷ đồng, xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng doanh thu. Con số này vẫn cách biệt khá xa so với hai cái tên đứng đầu về doanh số bán vé hoạt hình trong năm là Conan Movie 28: Dư ảnh của độc nhãn (174,6 tỷ đồng) và Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh (với 169 tỷ đồng). Conan Movie 28 và Doraemon 2025 đồng thời nắm giữ danh hiệu anime ăn khách nhất và nhì mọi thời đại ở Việt Nam.

Tuy nhiên, so với những tựa phim ra mắt cùng thời điểm với Mưa đỏ, thành tích của Vô hạn thành không hề tệ.

Hiện tại, Vô hạn thành chưa công chiếu hết tại các thị trường mua bản quyền. Theo lịch trình, phim dự kiến ra mắt tại những khu vực nói tiếng Đức như Áo, Đức, Moldavia, Thụy Sĩ... vào ngày 25/9. Siêu phẩm này hứa hẹn còn ghi nhận những con số ấn tượng hơn nữa.