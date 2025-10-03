Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phim kinh dị Cải Mả đổi lịch chiếu, có phải nước cờ thông minh khi ra mắt đúng dịp Halloween?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Việc nhà sản xuất Cải Mả thay đổi lịch chiếu phim, chuyển sang dịp Halloween được khen là nước cờ đúng đắn. Bởi còn thời điểm nào hợp xem phim kinh dị hơn là Halloween?

Quốc gia nào cũng có những phong tục truyền thống kết nối người đã khuất với những người còn đang sống và Việt Nam cũng vậy. Kịch bản phim kinh dị Cải Mả đã mượn một tập tục lâu đời của người Việt để kể câu chuyện về tình thân gia đình.

cai-ma-5.jpg
Kịch bản Cải Mả kể về một tập tục lâu đời của người Việt

Lần đầu khai thác chi tiết nghi thức cải mả trong văn hóa tâm linh người Việt, Cải Mả xoay quanh cuộc hội ngộ định mệnh của các thành viên gia đình họ Đỗ. Cùng một thời điểm, hàng loạt tai nạn kinh hoàng bỗng ập xuống đầu từng thành viên trong gia đình. Cho rằng vận rủi tìm đến do “ông bà quở”, cô Tư Chánh đã kêu gọi các anh em về lại quê nhà để cải táng mồ mả cho tổ tiên. Thế nhưng lành ít dữ nhiều, kể từ khi vết cuốc đầu tiên chạm đất, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình bùng nổ, để lộ nhiều bí mật kinh hoàng trong quá khứ.

cai-ma-1.jpg
Các thành viên trong một gia đình gặp nhiều biến cố đáng sợ

Trong Cải Mả có hai bối cảnh cực kỳ quan trọng phản ánh căn tính, xung đột và những bí mật xoay quanh các nhân vật: Căn nhà tổ và nghĩa trang dòng họ Đỗ. Việc chọn được bối cảnh căn nhà tổ ưng ý là thử thách không hề nhỏ cho đoàn phim bởi nhà phải đủ cổ xưa, nhiều phòng, màu bên ngoài sáng sủa dễ thương nhưng bên trong phải xanh rêu, có chiều sâu. Từng chi tiết đều được lựa chọn kỹ lưỡng để vừa giữ tính điện ảnh, vừa phản ánh nếp sống của một gia đình truyền thống.

cai-ma-2.jpg
cai-ma-3.jpg
Rima Thanh Vy và Avin Lu có vai diễn khác biệt

Ngoài ra, ê-kíp cũng mất nhiều thời gian để tìm được mảnh đất đắc địa nhằm phục dựng nghĩa trang nhà họ Đỗ. Yêu cầu đạo diễn đưa ra là mảnh đất này phải vừa tách biệt khỏi làng xóm, tạo không khí hoang vu nhưng vẫn có sự tươm tất và nề nếp trong bố cục, kiến trúc xây dựng. Toàn bộ mộ phần cùng bia đá được chế tác tinh xảo và kỳ công lắp đặt, sao cho có cảm giác vừa thân thuộc, lại vừa xuống cấp do sự tàn phá của thời gian.

Ban đầu, nhà sản xuất Cải Mả dự tính tung phim vào ngày 24/10 nhưng mới đây, ê-kíp đã quyết định lùi xuống 31/10 - đúng dịp Halloween để khán giả có thêm cảm hứng ra rạp.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
