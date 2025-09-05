Phim chiến tranh có thị trường

TP - Trước đây, phim chiến tranh, cách mạng thường bị cho là “khô”, kén khán giả, đóng khung vào dạng giáo dục, tri ân. Nhưng Mưa đỏ chứng minh điều ngược lại: Khi có kịch bản tốt, cách kể hiện đại và truyền thông đồng bộ, thể loại này hoàn toàn có thể tạo ra “bão vé”.

Trong 3 tuần gần đây, danh sách phim chiến tranh Việt nổi bật lên như Địa đạo, Mưa đỏ đều thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Theo nhà phê bình Thảo Đan, phim chiến tranh đang chuyển mình từ dòng “chủ đạo tuyên truyền” sang dòng phim thương mại được trả tiền để xem.

Trong lịch sử điện ảnh thế giới, nhiều bộ phim chiến tranh đã chứng minh thể loại này hoàn toàn có thể trở thành hiện tượng phòng vé khi kết hợp đúng kịch bản, cảm xúc và kỹ thuật sản xuất. Lính bắn tỉa Mỹ (American Sniper, 2014) chẳng hạn, đã thu về tới 547,7 triệu USD toàn cầu, trở thành phim chiến tranh có doanh thu cao nhất lịch sử. Bộ phim tái hiện câu chuyện về xạ thủ Chris Kyle và gây tiếng vang nhờ cách khai thác cảm xúc cá nhân trong bối cảnh chiến tranh hiện đại. Trước đó, Giải cứu binh nhì Ryan (Saving Private Ryan, 1998) của Steven Spielberg cũng đạt doanh thu ấn tượng khoảng 481,6 triệu USD và được coi là một trong những tác phẩm đỉnh cao, kết hợp giữa tái hiện lịch sử và yếu tố nhân văn. Năm 2017, Dunkirk của Christopher Nolan tiếp tục tạo dấu ấn khi thu về hơn 188 triệu USD tại Mỹ, nổi bật nhờ cách kể phi tuyến tính, mang đến trải nghiệm điện ảnh khác biệt. Trân Châu Cảng (Pearl Harbor, 2001) với 198,5 triệu USD khẳng định sức hút của những bom tấn tái hiện thảm kịch lịch sử, dù gây tranh cãi về kịch bản. Người hùng không súng (Hacksaw Ridge, 2016) của Mel Gibson đạt 184,6 triệu USD, gây xúc động mạnh với câu chuyện có thật về người lính không mang vũ khí nhưng cứu hàng chục đồng đội.

Kịch bản tốt, cách kể hiện đại và truyền thông đồng bộ, phim chiến tranh hoàn toàn có thể tạo ra “bão vé”

PGS.TS Trần Hải Minh, nhận định: “Việc những bộ phim như Lính bắn tỉa Mỹ, Giải cứu binh nhì Ryan hay Dunkirk liên tục đạt doanh thu hàng trăm triệu USD cho thấy phim chiến tranh vẫn có thị trường ổn định trên toàn cầu. Khán giả hiện đại tìm đến thể loại này không chỉ để xem bối cảnh chiến trận, mà còn để trải nghiệm những câu chuyện về con người phía sau tiếng súng. Điện ảnh chiến tranh thành công khi cân bằng ba yếu tố: tính chân thực lịch sử, sự đồng cảm cảm xúc và nhịp kể hiện đại. Sức hút đến từ việc đặt cá nhân trong những lựa chọn sinh tử, từ đó tạo sự kết nối vượt qua biên giới quốc gia. Chính điều này giúp thể loại tưởng như kén khách tiếp tục tạo ra các bom tấn toàn cầu, đồng thời trở thành công cụ mạnh mẽ để kể lại những câu chuyện nhân loại mà khán giả ở bất cứ đâu cũng có thể đồng cảm”.