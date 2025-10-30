Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Luân Dũng
TPO - Ngày 30/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 2408/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ông Đinh Hữu Học sinh năm 1977, trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế (Quản trị kinh doanh), Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Đinh Hữu Học đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chúc mừng bà Trần Thanh Nhàn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Quyết định số 2409/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Trần Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng.

Bà Trần Thanh Nhàn sinh năm 1982, trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026, bà Trần Thanh Nhàn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng.

Đồng thời, tại Quyết định số 2407/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tại Quyết định số 2410/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 30/10/2025.

