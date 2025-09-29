Phát triển quan hệ Việt Nam – Nga xứng tầm với vị trí của hai nước

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga, xứng tầm với vị trí của hai nước trong chính sách đối ngoại của nhau.

Sáng 29/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Duma quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin đang có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Duma quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: Viết Chung

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, là người bạn chân thành của nhân dân Nga, Việt Nam luôn mong muốn nước Nga luôn phát triển ổn định, thịnh vượng, an sinh xã hội và cuộc sống của người dân Nga không ngừng được nâng cao và mong muốn nước Nga giữ vai trò quan trọng hơn, đóng góp cho các cơ chế hợp tác và việc bảo đảm an ninh, phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới, xây dựng một cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương bình đẳng, bao trùm, toàn diện, mở và minh bạch, dựa trên luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư đề nghị Nga ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về bảo đảm hòa bình, ổn định, trật tự tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước về Luật Biển năm 1982.

Về quan hệ song phương, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga, xứng tầm với vị trí của hai nước trong chính sách đối ngoại của nhau và lòng tin, lịch sử quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước, phù hợp với lợi ích và mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, Việt Nam đặt quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để phát triển đất nước, đưa dân tộc Việt Nam vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng và mong muốn các bạn bè, đối tác tin cậy của Việt Nam sẽ cùng đồng hành trên con đường này.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác liên nghị viện thời gian qua; đề nghị Duma quốc gia Nga duy trì phối hợp chặt chẽ cùng Quốc hội Việt Nam trong tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện, cảm ơn Duma quốc gia Nga đã nhanh chóng phê chuẩn các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước.

Toàn cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Viết Chung

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo cấp cao Nga rất quan tâm đến chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, coi đây là một bước quan trọng để triển khai hiệu quả chuyến thăm Nga hồi tháng 5 của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin cho biết trong thành phần đoàn thăm Việt Nam lần này có đại diện của tất cả các đảng phái trong Duma quốc gia Nga, mỗi đảng có cương lĩnh, quan điểm chính trị khác nhau nhưng tất cả các đảng đều nhất trí cao trong việc ủng hộ phát triển toàn diện hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; luôn coi Việt Nam là đối tác tin cậy, thủy chung của Nga và sẵn sàng đóng góp tích cực nhất cho quan hệ song phương.

Chủ tịch Duma quốc gia Nga thông tin với Tổng Bí thư Tô Lâm những kết quả chính của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma quốc gia Nga; chia sẻ những nhận định, đánh giá của Duma quốc gia Nga về triển vọng hợp tác song phương và sẽ nỗ lực tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy thực chất và có hiệu quả hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trên một số lĩnh vực như kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, điện hạt nhân, khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo...

Hai bên ghi nhận những kết quả tích cực của hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng – dầu khí, quốc phòng – an ninh, du lịch và giao lưu nhân dân trong thời gian qua, đặc biệt là kim ngạch thương mại giữ tốc độ tăng trên 20%, lượng khách du lịch Nga sang Việt Nam năm sau cao gấp đôi năm trước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Duma quốc gia Nga Volodin khẳng định truyền thống hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ - kỹ thuật và y tế; khẳng định quyết tâm đưa hợp tác trong các lĩnh vực này lên tầm cao mới với những dự án hợp tác chung nhằm phát huy tối đa tiềm năng và yêu cầu phát triển của hai nước.