Xã hội

Google News

Việt – Nga phối hợp chặt chẽ hợp tác kinh tế - thương mại

Bình Giang - Như Ý
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việt Nam và Liên bang Nga bày tỏ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm tiếp tục khai thông hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư; ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong lĩnh vực năng lượng – dầu khí, cũng như trong thúc đẩy hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma quốc gia Quốc hội Nga từ ngày 28 – 29/9.

img-0277.jpg
img-0276.jpg
img-0279.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Duma quốc gia V. Volodin. Ảnh: Nhật Minh

Tại cuộc hội đàm chiều 28/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong vòng một năm qua; đề nghị Duma quốc gia Nga tăng cường hợp tác, phối hợp với Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm triển khai sáng kiến “Quốc hội thông minh”, hoàn thiện cơ sở pháp lý, ủng hộ và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức hai nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Duma quốc gia Nga V. Volodin khẳng định cá nhân ông và Duma quốc gia Nga luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác mọi mặt với Việt Nam, sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam ủng hộ hai nước không ngừng mở rộng các cơ chế và các hướng hợp tác mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma quốc gia Nga V. Volodin ghi nhận vai trò quan trọng của cơ chế hợp tác Ủy ban liên Nghị viện trong việc giám sát, đôn đốc và hỗ trợ Chính phủ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, cam kết cấp cao, đặc biệt là các nội hàm của Tuyên bố về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới được thông qua trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Putin và chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo đó, hai bên bày tỏ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm tiếp tục khai thông hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, trong đó có việc triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu. Hai bên ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong lĩnh vực năng lượng – dầu khí, cũng như trong thúc đẩy hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Duma quốc gia Quốc hội Nga đã nhanh chóng phê chuẩn các thỏa thuận về hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và tại Nga đã được hai bên ký kết trong chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma quốc gia Quốc hội Nga V. Volodin cũng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực nhân văn, hợp tác giáo dục – đào tạo, trong đó có việc Nga đào tạo cho Việt Nam những ngành nghề mà Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, giảng dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam.

img-0263.jpg
img-0262.jpg
img-0265.jpg
img-0267.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma quốc gia Nga đồng chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma quốc gia Nga. Ảnh: Nhật Minh

Về hợp tác trên kênh nghị viện, hai bên thống nhất ủng hộ các cơ quan chuyên môn hai nước tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc, đa dạng hơn các hình thức tiếp xúc để kịp thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp; hoan nghênh các cơ quan, uỷ ban của quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường giao lưu, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau; phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ về mặt pháp lý giúp hợp tác Việt Nam - Nga phát triển thuận lợi, mang lại lợi ích và kết quả thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Duma quốc gia Quốc hội Nga cùng Quốc hội Việt Nam tạo cơ sở pháp lý và tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Nga và cộng đồng người Nga tại Việt Nam sinh sống, học tập và kinh doanh tại mỗi nước.

Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma quốc gia Liên bang Nga V. Volodin đồng chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga.

Kết thúc phiên họp, hai bên thống nhất thông qua thông cáo chung về kết quả của phiên họp, trong đó xác định rõ định hướng hợp tác liên nghị viện giữa hai nước trong thời gian tới, phù hợp với tính chất quan hệ song phương và nhu cầu của cả hai bên trong bối cảnh mới.

Bình Giang - Như Ý
#Duma quốc gia Nga #Quan hệ Việt - Nga #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

