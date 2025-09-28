Chủ tịch Duma Quốc gia Nga thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

TPO - Chiều tối nay (28/9), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga.

Nằm trên diện tích 386.600m2, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam là nơi lưu giữ hơn 150.000 hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia và nhiều hiện vật quý.

Bảo tàng không chỉ là nơi trưng bày về lịch sử chiến tranh, mà còn tạo một không gian chung để khách tham quan tương tác và trải nghiệm về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Ảnh: Phạm Hải

Tối 28/9, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin và đoàn đại biểu cấp cao cùng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đến thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt - Nga được thành lập từ tháng 3/1987, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ vật liệu học nhiệt đới, sinh thái nhiệt đới và y sinh nhiệt đới, nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của hai nước.

Trung tâm có chức năng điều phối và hỗ trợ hợp tác giữa các tổ chức Việt Nam và Nga, tham gia thực hiện các chương trình và dự án hợp tác song phương, đào tạo các chuyên gia hai nước.