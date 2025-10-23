Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát phiếu nhận quà giả, chiêu lừa mới nhắm vào người lao động nghèo ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những ngày qua, nhiều người dân lao động nghèo ở khu vực đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TP.HCM) bàng hoàng khi biết mình bị lừa mua “phiếu phát quà từ thiện” nhân dịp 20/10. Câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhưng phản ánh chiêu trò mới của những kẻ lợi dụng lòng tốt và sự tin tưởng của người nghèo.

Ngày 23/10, Công an phường Bình Đông (quận 8, TP.HCM) cho biết đã phát thông báo mời những người từng nhận hoặc mua “phiếu phát quà từ thiện” đến trụ sở để phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

z7147427855769-c8707f2c11fa2a7c63faf083f2399a5a.jpg
Nhiều người dân đã đưa tiền "bồi dưỡng" để lấy các phiếu phát quà. Ảnh: HT

Theo Công an phường Bình Đông, từ ngày 20/10, trên địa bàn xuất hiện nhóm người giả danh làm từ thiện, mang theo xấp “phiếu phát quà nhân ngày 20/10 tại Công ty Ái Loan, đường Phạm Thế Hiển, phường 6”. Họ gợi ý người dân đóng tiền “bồi dưỡng” từ 10.000 – 40.000 đồng để được nhận phiếu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Đông nhanh chóng xác minh địa chỉ ghi trên phiếu là 15xx đường Phạm Thế Hiển. Làm việc với bà L.T.C. (57 tuổi) – chủ nhà, công an xác định không có Công ty Ái Loan nào tồn tại tại địa chỉ này, và nơi đây chưa từng phát hành hay bán phiếu phát quà.

Theo chị T.K.N., đại diện Công ty TNHH MTV K.L. gần đó, sáng 20/10 có rất đông người dân cầm phiếu màu trắng, xanh đến công ty để nhận quà, nhưng doanh nghiệp không tổ chức bất kỳ chương trình thiện nguyện nào. “Thấy họ tội nghiệp, chúng tôi đã hoàn lại số tiền họ mất và thu hồi nhiều phiếu giả”, chị N. chia sẻ.

z7147427856778-a9d4be85df576400888959e06d80b7aa.jpg
Một người dân bán vé số dạo đã mua phiếu tặng quà giả. Ảnh H.T

Nhiều người dân quanh khu vực cũng xác nhận đã gặp cảnh người nghèo, người bán vé số, ve chai bị lừa mua phiếu với giá 20.000–30.000 đồng. Anh N.H.X., sống gần đó, cho biết: “Từ trưa có hàng chục người đến hỏi chỗ phát quà, nhìn ai cũng khổ cực. Khi biết bị lừa, họ đành quay về tay trắng, rất thương”.

Theo ghi nhận, các phiếu giả được in tinh vi, có tên công ty, địa chỉ, thời gian phát quà rõ ràng, khiến nhiều người dễ tin tưởng.

Công an phường Bình Đông khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức lợi dụng danh nghĩa từ thiện để lừa đảo, không đưa tiền cho người lạ và báo ngay cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Nguyễn Dũng
