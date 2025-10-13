Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Phát huy vai trò là cầu nối đưa trợ giúp pháp lý đến gần dân, sát dân hơn

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) vừa phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước số 3 tỉnh Phú Thọ và Ủy ban nhân dân xã Mường Thàng tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức trợ giúp pháp lý điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội nghị có sự tham dự của các cán bộ chi hội đoàn thể (Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên…), trưởng xóm, người có uy tín trong cộng đồng, các cán bộ là công chức, viên chức, người lao động thuộc Uỷ ban nhân dân xã Mường Thàng và người dân là đồng bào dân tộc thiểu số đang cư trú trên địa bàn xã.

Được biết, xã Mường Thàng (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã (Thạch Yên, Dũng Phong, Nam Phong, Tây Phong) với diện tích tự nhiên 91,579 km2, dân số 19.883 người, gồm 37 xóm, với dân tộc Mường chiếm 88,1%.

screen-shot-2025-10-13-at-134222.png
Bà Lê Thị Thuý trình bày tại hội nghị.

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho bà con nhân dân là người dân tộc thiểu số, các cán bộ và cá nhân có liên quan các kiến thức về trợ giúp pháp lý, đưa hoạt động trợ giúp pháp lý đến gần hơn với bà con, giúp bà con hiểu đủ và đúng về quyền, lợi ích hợp pháp của mình nếu bà con thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Bà Lê Thị Thuý, Giám đốc Trung tâm thông tin pháp luật và hỗ trợ, trợ giúp pháp lý, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp - Báo cáo viên tại Hội nghị đã trình bày nội dung trọng tâm về các chính sách, thông tin về trợ giúp pháp lý như: đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí; cách thức yêu cầu trợ giúp pháp lý; lĩnh vực pháp luật được trợ giúp pháp lý; cách thức liên hệ với các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; cách thức liên hệ với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý.

Ngoài việc trình bày các quy định về trợ giúp pháp lý, báo cáo viên còn đưa ra một số tình huống pháp lý thực tiễn thường gặp ở địa phương và cách xử lý theo đúng quy định pháp luật, trình chiếu các video về trợ giúp pháp lý đã được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam tại Hội nghị, đưa ra các câu hỏi để bà con trao đổi, thảo luận và hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của bà con liên quan đến các chính sách, quy định về trợ giúp pháp lý, giúp người tham dự dễ nhớ và dễ áp dụng trong thực tế.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi các khó khăn, vướng mắc về pháp luật nói chung và pháp luật về trợ giúp pháp lý nói riêng, trong đó có các thủ tục về trợ giúp pháp lý, đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

screen-shot-2025-10-13-at-134240.png
Các đại biểu dự hội nghị

Là một xã có đông người đồng bào dân tộc thiểu số, việc tổ chức Hội nghị tập huấn về trợ giúp pháp lý không chỉ giúp các cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và các cá nhân, tổ chức có liên quan nâng cao kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý, mà còn tạo điều kiện để họ phát huy vai trò là cầu nối đưa pháp luật về trợ giúp pháp lý đến gần dân, sát dân hơn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế khác như người nghèo, người có công với cách mạng.

Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức trợ giúp pháp lý điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ được đánh giá là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng ở cơ sở và các cá nhân có liên quan.

Cùng với các Hội nghị khác, Hội nghị đã góp phần triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đưa chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí đến gần hơn với cộng đồng, để người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu đều được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc của chính sách trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Hoàng An
