Đưa trợ giúp pháp lý đến với người dân Quảng Trị

TPO - Ngày 9/10, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) vừa tổ chức 2 Hội nghị bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kiến thức về trợ giúp pháp lý điểm cho người có uy tín và đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Các đại biểu là đại diện các tổ chức, cơ quan đoàn thể, người có uy tín thuộc các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn, xã Đồng Trạch (tỉnh Quảng Trị) được báo cáo viên Phan Trọng Hùng, Phó giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 tỉnh Quảng Trị và báo cáo viên Trần Thị An, phó trưởng Phòng nghiệp vụ, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 tỉnh Quảng Trị truyền đạt nhiều nội dung quan trọng của Luật Trợ giúp pháp lý, trong đó tập trung vào các vấn đề thiết thực như: người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, cách thức gửi yêu cầu, hình thức và phạm vi thực hiện, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý...

Báo cáo viên Phan Trọng Hùng tại hội nghị.

Hai báo cáo viên nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác trợ giúp pháp lý trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, trong đó có người nghèo, người có công với cách mạng và những người có khó khăn về tài chính ở địa phương, nhất là sau khi thực hiện quá trình sáp nhập các phường, xã. Sau sáp nhập, số lượng người dân của mỗi phường/xã tăng, đòi hỏi cán bộ chi hội đoàn thể và cán bộ ở cơ sở phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Đồng Trạch cần phải cố gắng nhiều hơn để tuyên truyền, hướng dẫn về trợ giúp pháp lý cho người dân để tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý khi có vướng mắc pháp luật.

Với phương pháp giảng dạy lấy "học viên làm trung tâm", báo cáo viên đã cung cấp thông tin tổng quan về chính sách và pháp luật trợ giúp pháp lý, giúp học viên hiểu và xác định được phạm vi, hình thức, lĩnh vực trợ giúp pháp lý, nhận diện các đối tượng thuộc diện được trợ giúp miễn phí; đặc biệt là kỹ năng hướng dẫn, giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý và trách nhiệm thông tin, giới thiệu người được trợ giúp pháp lý với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị.

Các báo cáo viên trao đổi với người dân

Nhìn chung, các đại biểu tham dự đều cho rằng những kiến thức về pháp luật trợ giúp pháp lý giúp họ phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương. Một số đại biểu đề xuất mong muốn Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý tiếp tục tổ chức thêm nhiều hơn nữa các Hội nghị về trợ giúp pháp lý, đặc biệt là các Hội nghị chuyên sâu về pháp luật đất đai, pháp luật dành cho trẻ em, phụ nữ,…Hoạt động tập huấn đã góp phần triển khai hiệu quả nội dung trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia và khẳng định sự nỗ lực của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp trong việc phổ cập kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý đến với người dân.