Pháp luật

Google News

Quảng Ninh tổ chức hội nghị trợ giúp pháp lý tại cơ sở cho hơn 300 cán bộ, nhân dân

Hoàng An
TPO - Ngày 10/10, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với UBND phường Móng Cái 1 tổ chức 3 hội nghị trợ giúp pháp lý cơ sở cho hơn 300 cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản liên quan; quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; quy trình tiếp nhận, thực hiện vụ việc và các dịch vụ hỗ trợ miễn phí mà người dân có thể tiếp cận; trình tự, thủ tục thực hiện trợ giúp pháp lý.

screen-shot-2025-10-10-at-165022.png
Đại biểu, người dân tham dự hội nghị.

Những nội dung cơ bản của bộ luật dân sự; một số điều Bộ luật Tố tụng dân sự; một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật Đất đai và Luật Hòa giải ở cơ sở, Pháp lệnh Người có công, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 24/01/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý và Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 4/11/2022 của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025.

Đồng thời, hội nghị cũng dành thời gian giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của người dân về đất đai, hôn nhân gia đình, lao động - việc làm và một số vấn đề dân sự phát sinh trong thực tiễn.

screen-shot-2025-10-10-at-165013.png
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ninh đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý cho các đại biểu.

Hoạt động trợ giúp pháp lý có ý nghĩa quan trọng, giúp đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người dân. Hội nghị không chỉ là dịp tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà còn là diễn đàn để lắng nghe, giải đáp những vướng mắc từ thực tiễn cuộc sống.

Thông qua hội nghị giúp người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, được tiếp cận bình đẳng, kịp thời dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tăng cường gắn kết giữa chính quyền với Nhân dân trong giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở, qua đó xây dựng xã hội công bằng, văn minh.

Hoàng An
